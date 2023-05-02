Коммунальщики ограничат движение по улице Победы в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге коммунальщики на пять месяцев закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Победы. Речь идет об участке от улицы Индустрии до Ильича.Ограничения будут действовать с 19 мая по 15 октября. Перекрытие связано с ремонтом тепломагистрали.На время перекрытия троллейбус №30 перестанет курсировать.Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Индустрии, Уральских рабочих, Ильича и Избирателей.