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Коммунальщики ограничат движение по улице Победы в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге коммунальщики на пять месяцев закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Победы. Речь идет об участке от улицы Индустрии до Ильича.
Ограничения будут действовать с 19 мая по 15 октября. Перекрытие связано с ремонтом тепломагистрали.
На время перекрытия троллейбус №30 перестанет курсировать.
Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Индустрии, Уральских рабочих, Ильича и Избирателей.
Ограничения будут действовать с 19 мая по 15 октября. Перекрытие связано с ремонтом тепломагистрали.
На время перекрытия троллейбус №30 перестанет курсировать.
Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Индустрии, Уральских рабочих, Ильича и Избирателей.
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