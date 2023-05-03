Улица Бориса Ельцина преобразится к 300-летию Екатеринбурга



Фото: пресс-служба УГМК





– отмечает директор АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» Дмитрий Сторожилов. «Улица Бориса Ельцина является частью центра города, его визитной карточкой, где сконцентрированы ключевые объекты органов власти, бизнеса и культуры. Мы уделяем ей пристальное внимание и делаем все возможное, чтобы она стала настоящим украшением города, а жители и гости мегаполиса получали удовольствие от променада»,



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

К 300-летию Екатеринбурга проходит активное благоустройство города: идет масштабное озеленение, появляются новые арт-объекты, обустраиваются общественные пространства. В преображении столицы Урала участвует и «УГМК-Застройщик».На сегодня завершено благоустройство улицы Бориса Ельцина возле пятизвездочного отеля «Хаят Реджинси». Установлены малые архитектурные формы – уютные фигурные скамейки, посажены цветы и растения, выполнена подсветка яблонь, которая создает ощущение праздника в вечернее и ночное время. В прошлом году в «Екатеринбург-Сити» возле отеля для горожан и гостей создали уютные зеленые зоны, установили иллюминацию и приятную фоновую музыку.Работа по благоустройству не останавливается. Совсем скоро горожане смогут увидеть новую цветную подсветку деревьев вдоль набережной от бизнес-центра «Президент» до Театра драмы.В ближайшем будущем начнутся монтажные работы по освещению фасада делового дома «Демидов», который станет дополнительной точкой притяжения. Для реализации этого проекта будут использованы энергосберегающие лампы, способные менять яркость свечения и цвет. С помощью программного обеспечения запустят различные цветные динамические эффекты как это уже реализовано в уральском небоскребе «Башня Исеть». По замыслу будет единая концепция: световые эффекты зданий взаимодополнят друг друга и будут созвучны с подсветкой Макаровского моста.