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Улица Бориса Ельцина преобразится к 300-летию Екатеринбурга
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
К 300-летию Екатеринбурга проходит активное благоустройство города: идет масштабное озеленение, появляются новые арт-объекты, обустраиваются общественные пространства. В преображении столицы Урала участвует и «УГМК-Застройщик».
На сегодня завершено благоустройство улицы Бориса Ельцина возле пятизвездочного отеля «Хаят Реджинси». Установлены малые архитектурные формы – уютные фигурные скамейки, посажены цветы и растения, выполнена подсветка яблонь, которая создает ощущение праздника в вечернее и ночное время. В прошлом году в «Екатеринбург-Сити» возле отеля для горожан и гостей создали уютные зеленые зоны, установили иллюминацию и приятную фоновую музыку.
Фото: пресс-служба УГМК
Работа по благоустройству не останавливается. Совсем скоро горожане смогут увидеть новую цветную подсветку деревьев вдоль набережной от бизнес-центра «Президент» до Театра драмы.
В ближайшем будущем начнутся монтажные работы по освещению фасада делового дома «Демидов», который станет дополнительной точкой притяжения. Для реализации этого проекта будут использованы энергосберегающие лампы, способные менять яркость свечения и цвет. С помощью программного обеспечения запустят различные цветные динамические эффекты как это уже реализовано в уральском небоскребе «Башня Исеть». По замыслу будет единая концепция: световые эффекты зданий взаимодополнят друг друга и будут созвучны с подсветкой Макаровского моста.
На сегодня завершено благоустройство улицы Бориса Ельцина возле пятизвездочного отеля «Хаят Реджинси». Установлены малые архитектурные формы – уютные фигурные скамейки, посажены цветы и растения, выполнена подсветка яблонь, которая создает ощущение праздника в вечернее и ночное время. В прошлом году в «Екатеринбург-Сити» возле отеля для горожан и гостей создали уютные зеленые зоны, установили иллюминацию и приятную фоновую музыку.
Фото: пресс-служба УГМК
«Улица Бориса Ельцина является частью центра города, его визитной карточкой, где сконцентрированы ключевые объекты органов власти, бизнеса и культуры. Мы уделяем ей пристальное внимание и делаем все возможное, чтобы она стала настоящим украшением города, а жители и гости мегаполиса получали удовольствие от променада»,
– отмечает директор АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» Дмитрий Сторожилов.
Работа по благоустройству не останавливается. Совсем скоро горожане смогут увидеть новую цветную подсветку деревьев вдоль набережной от бизнес-центра «Президент» до Театра драмы.
В ближайшем будущем начнутся монтажные работы по освещению фасада делового дома «Демидов», который станет дополнительной точкой притяжения. Для реализации этого проекта будут использованы энергосберегающие лампы, способные менять яркость свечения и цвет. С помощью программного обеспечения запустят различные цветные динамические эффекты как это уже реализовано в уральском небоскребе «Башня Исеть». По замыслу будет единая концепция: световые эффекты зданий взаимодополнят друг друга и будут созвучны с подсветкой Макаровского моста.
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