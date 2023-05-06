Из центра Екатеринбурга после празднования Дня Победы вывезли 168 тонн мусора

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

После празднования Дня Победы с центральных улиц Екатеринбурга вывезли 168,4 тонны мусора. Об этом заявил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.Вчера, 9 мая, в кругу праздничных гуляний весь день работали дополнительные бригады по уборке мусора. Сразу после салюта была выполнена вакуумная уборка и мойка центральных улиц. Всего за сутки из центра города вывезли 168,4 тонны мусора.Кроме того, администрации районов вывели дополнительные бригады по подбору случайного мусора и уборке урн, а ЕМУП «Спецавтобаза» на время проведения мероприятий установила 82 контейнера для мусора.Добавим, что в праздничных мероприятиях в Екатеринбурге вчера участвовало около 150 тысяч человек.