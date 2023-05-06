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Из центра Екатеринбурга после празднования Дня Победы вывезли 168 тонн мусора

15.23 Среда, 10 мая 2023
Общество
Фото: екатеринбург.рф
После празднования Дня Победы с центральных улиц Екатеринбурга вывезли 168,4 тонны мусора. Об этом заявил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

Вчера, 9 мая, в кругу праздничных гуляний весь день работали дополнительные бригады по уборке мусора. Сразу после салюта была выполнена вакуумная уборка и мойка центральных улиц. Всего за сутки из центра города вывезли 168,4 тонны мусора.

Кроме того, администрации районов вывели дополнительные бригады по подбору случайного мусора и уборке урн, а ЕМУП «Спецавтобаза» на время проведения мероприятий установила 82 контейнера для мусора.

Добавим, что в праздничных мероприятиях в Екатеринбурге вчера участвовало около 150 тысяч человек.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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