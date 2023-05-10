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В Екатеринбурге на полгода перекроют улицу Карасьевскую
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга на полгода закроют движение транспорта по улице Карасьевской – от Медногорской – до дома №52 на Карасьевской.
Перекрытие необходимо для строительства улицы Карасьевской и проведения дорожных работ. Ограничения будут действовать с 20 мая по 1 декабря.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать маршрут объезда.
Перекрытие необходимо для строительства улицы Карасьевской и проведения дорожных работ. Ограничения будут действовать с 20 мая по 1 декабря.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать маршрут объезда.
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