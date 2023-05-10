В Екатеринбурге на полгода перекроют улицу Карасьевскую

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга на полгода закроют движение транспорта по улице Карасьевской – от Медногорской – до дома №52 на Карасьевской.Перекрытие необходимо для строительства улицы Карасьевской и проведения дорожных работ. Ограничения будут действовать с 20 мая по 1 декабря.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать маршрут объезда.