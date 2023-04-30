Екатеринбуржцы возложили цветы к Широкореченскому мемориалу



Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Широкореченском военно-мемориальном комплексе прошла торжественно-траурная церемония «Память», посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Жители Екатеринбурга с красными гвоздиками в руках пришли на площадь у мемориала, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину в борьбе с фашизмом. Многие участники церемонии принесли с собой портреты не доживших до наших дней родственников – участников войны.Первыми венок «Красная звезда» к Вечном огню, к обелиску Славы погибших на фронтах возложили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов и ветераны Вооруженных сил, выполнившие свой интернациональный долг в горячих точках.Также в церемонии возложения венков участвовали полпред в УрФО Владимир Якушев, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, первый глава региона Эдуард Россель и другие представители власти. Красные гвоздики к плитам мемориала возложили и жители города.