Парад Победы прошел на главной площади Екатеринбурга



Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф



Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 9 мая, на площади 1905 года в Екатеринбурге состоялся торжественный парад Победы. Парад начался в 10.00.Первыми на площади прибыли ветераны Великой Отечественной войны. В руках полковника Владимира Лупейко, которому сегодня исполнился 101 год, находилась копия Знамени Победы.Под музыку из песни композитора Александрова и поэта Лебедева-Кумача «Священная война» военнослужащие роты почетного караула ЦВО внесли государственный флаг России и копию Знамени Победы. Шествие войск открыла рота барабанщиков – воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища, которые задали темп и ритм движения парадных расчетов.В параде было задействовано около 2000 человек. По площади прошли расчеты, представляющие управление штаба и авиационного объединения ЦВО, ветеранские объединения области, мотострелковый полк танковой дивизии, железнодорожное соединение, подразделения Росгвардии, региональное ГУ ФСИН, Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС. Также промаршировали расчеты Екатеринбургского кадетского корпуса войск национальной гвардии, кадетских корпусов Свердловской области и всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия».Механизированную колонну возглавил танк Т-34. Также в составе колонны были бронетранспортеры БТР-40, бронеавтомобиль БА-64, «полуторка» ГАЗ АА, грузовой автомобиль «Студебеккер», боевая машина БМ-14 – наследница легендарной «Катюши», мотоциклетный взвод. Впервые в параде участвовали боевые и транспортно-заряжающие машины реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», боевые машины РСЗО «Торнадо-Г» и бронеавтомобили «Астейс».Парад завершился выступлением военнослужащих роты почетного караула и музыкантов военного оркестра.