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Парад Победы прошел на главной площади Екатеринбурга

13.11 Вторник, 9 мая 2023
Общество
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
Сегодня, 9 мая, на площади 1905 года в Екатеринбурге состоялся торжественный парад Победы. Парад начался в 10.00.

Первыми на площади прибыли ветераны Великой Отечественной войны. В руках полковника Владимира Лупейко, которому сегодня исполнился 101 год, находилась копия Знамени Победы.

Под музыку из песни композитора Александрова и поэта Лебедева-Кумача «Священная война» военнослужащие роты почетного караула ЦВО внесли государственный флаг России и копию Знамени Победы. Шествие войск открыла рота барабанщиков – воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища, которые задали темп и ритм движения парадных расчетов.


Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф


В параде было задействовано около 2000 человек. По площади прошли расчеты, представляющие управление штаба и авиационного объединения ЦВО, ветеранские объединения области, мотострелковый полк танковой дивизии, железнодорожное соединение, подразделения Росгвардии, региональное ГУ ФСИН, Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС. Также промаршировали расчеты Екатеринбургского кадетского корпуса войск национальной гвардии, кадетских корпусов Свердловской области и всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия».

Механизированную колонну возглавил танк Т-34. Также в составе колонны были бронетранспортеры БТР-40, бронеавтомобиль БА-64, «полуторка» ГАЗ АА, грузовой автомобиль «Студебеккер», боевая машина БМ-14 – наследница легендарной «Катюши», мотоциклетный взвод. Впервые в параде участвовали боевые и транспортно-заряжающие машины реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», боевые машины РСЗО «Торнадо-Г» и бронеавтомобили «Астейс».


Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф


Парад завершился выступлением военнослужащих роты почетного караула и музыкантов военного оркестра.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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12:03 В Екатеринбурге водитель Mercedes Benz сбила подростка на электросамокате
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10:26 В ДТП в Кушве погиб мотоциклист
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19:45 Известный кинорежиссёр готовит театральный дебют на подмостках в Екатеринбурге
19:01 Спасённого в пожаре лосёнка привезли в Дегтярск
18:19 В результате ДТП в Берёзовском иномарка «прилегла отдохнуть» на крышу
18:08 В Свердловской области не намерены отменять парад Победы из-за пожаров
17:44 Жители Ирбита из-за слухов стали подозревать в поджогах людей на «Пикапах»
16:25 В Екатеринбурге на каршеринговых электросамокатах заметили подозрительные QR-коды
15:51 В Среднеуральске Renault насмерть сбил 54-летнего пешехода
15:06 С 5 мая в Свердловской области составили 196 протоколов за нарушение пожарной безопасности
14:54 В Верхней Пышме в ходе пожаров сгорели 78 садовых домов
13:36 Куйвашев предложил ужесточить наказание за нарушение пожарного режима
13:10 Пожар в исправительной колонии №62 в Ивделе локализовали
12:37 В Асбесте восстановили водоснабжение
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