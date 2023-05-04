Дым от лесных пожаров накрыл Екатеринбург

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром, в День Победы, Екатеринбург накрыло дымом от лесных пожаров. Местные жители жалуются на сильный запах гари.МЧС рекомендует во время смога не открывать ночью и утром окна квартиры или офиса. Если окна и форточки все же открыты, то их стоит завешивать мокрой марлей или другим тонким полотном.Кроме того, следует употреблять больше жидкости, фруктов и овощей, ограничить курение, избегать употребление алкоголя, отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки и чаще проводить влажную уборку.При сильном недомогании, бессоннице и возникновении кашля во время смога необходимо обращаться к врачу.