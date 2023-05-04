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Дым от лесных пожаров накрыл Екатеринбург
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром, в День Победы, Екатеринбург накрыло дымом от лесных пожаров. Местные жители жалуются на сильный запах гари.
МЧС рекомендует во время смога не открывать ночью и утром окна квартиры или офиса. Если окна и форточки все же открыты, то их стоит завешивать мокрой марлей или другим тонким полотном.
Кроме того, следует употреблять больше жидкости, фруктов и овощей, ограничить курение, избегать употребление алкоголя, отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки и чаще проводить влажную уборку.
При сильном недомогании, бессоннице и возникновении кашля во время смога необходимо обращаться к врачу.
МЧС рекомендует во время смога не открывать ночью и утром окна квартиры или офиса. Если окна и форточки все же открыты, то их стоит завешивать мокрой марлей или другим тонким полотном.
Кроме того, следует употреблять больше жидкости, фруктов и овощей, ограничить курение, избегать употребление алкоголя, отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки и чаще проводить влажную уборку.
При сильном недомогании, бессоннице и возникновении кашля во время смога необходимо обращаться к врачу.
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