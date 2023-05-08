Возрастное ограничение 18+
Жители Ирбита из-за слухов стали подозревать в поджогах людей на «Пикапах»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Ирбите из-за слухов о том, что якобы по Свердловской области разъезжают поджигатели на «Пикапах», местные жители стали подозревать людей, которые ездят на машинах определенной марки. Официально это версию – о поджогах на пикапах не подтвердили никакие органы.
По данным паблика «Подслушано ШОУ ИРБИТ», госавтоинспектора останавливают некоторые машины для проверки.
Ранее в том же сообществе появилась информация о «Пикапе», который якобы был замечен в районе пожара. Позже появились слухе о том, что якобы водитель пикапа в Крутихе запустил ракетницу в сторону леса, но этим сведениям также не нашлось подтверждения.
В официальной группе ирбитской администрации также призывали горожан обращать внимание на «Пикапы» по просьбе городского ГИБДД, отмечая, что информация о «поджигателях» проверяется.
Отметим, что телеграм-канале «Не для протокола» накануне публиковались документы, в которых указано, что были зафиксированы «вспышки» со звуковым эффектом «как от взрыва», после которых начался пожар. Одну из них видели в районе деревни Галашова Тугулымского городского округа, а вторую – в районе озера Шитовское.
«Вечерним ведомостям» также сообщали читатели о том, что в чатах распространяются сведения не только о «поджигателях на "Пикапах"», но о неких «лучниках», которые якобы «запускают горящие стрелы». Официальные органы данные сведения также не подтверждали.
Подчеркнем, что фото или видео подтверждений слухам на текущий момент нет. Распространяющие эту информацию люди ссылаются только на «местных жителей», которые в свою очередь ссылаются на некие слухи. Никаких официальных сообщений о подобных инцидентах на данный момент нет.
По данным паблика «Подслушано ШОУ ИРБИТ», госавтоинспектора останавливают некоторые машины для проверки.
Ранее в том же сообществе появилась информация о «Пикапе», который якобы был замечен в районе пожара. Позже появились слухе о том, что якобы водитель пикапа в Крутихе запустил ракетницу в сторону леса, но этим сведениям также не нашлось подтверждения.
В официальной группе ирбитской администрации также призывали горожан обращать внимание на «Пикапы» по просьбе городского ГИБДД, отмечая, что информация о «поджигателях» проверяется.
Отметим, что телеграм-канале «Не для протокола» накануне публиковались документы, в которых указано, что были зафиксированы «вспышки» со звуковым эффектом «как от взрыва», после которых начался пожар. Одну из них видели в районе деревни Галашова Тугулымского городского округа, а вторую – в районе озера Шитовское.
«Вечерним ведомостям» также сообщали читатели о том, что в чатах распространяются сведения не только о «поджигателях на "Пикапах"», но о неких «лучниках», которые якобы «запускают горящие стрелы». Официальные органы данные сведения также не подтверждали.
Подчеркнем, что фото или видео подтверждений слухам на текущий момент нет. Распространяющие эту информацию люди ссылаются только на «местных жителей», которые в свою очередь ссылаются на некие слухи. Никаких официальных сообщений о подобных инцидентах на данный момент нет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменске-Уральском мужчина гонял подростков палкой
30 апреля 2023
30 апреля 2023