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Жители Ирбита из-за слухов стали подозревать в поджогах людей на «Пикапах»

17.44 Понедельник, 8 мая 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Ирбите из-за слухов о том, что якобы по Свердловской области разъезжают поджигатели на «Пикапах», местные жители стали подозревать людей, которые ездят на машинах определенной марки. Официально это версию – о поджогах на пикапах не подтвердили никакие органы.

По данным паблика «Подслушано ШОУ ИРБИТ», госавтоинспектора останавливают некоторые машины для проверки.

Ранее в том же сообществе появилась информация о «Пикапе», который якобы был замечен в районе пожара. Позже появились слухе о том, что якобы водитель пикапа в Крутихе запустил ракетницу в сторону леса, но этим сведениям также не нашлось подтверждения.

В официальной группе ирбитской администрации также призывали горожан обращать внимание на «Пикапы» по просьбе городского ГИБДД, отмечая, что информация о «поджигателях» проверяется.

Отметим, что телеграм-канале «Не для протокола» накануне публиковались документы, в которых указано, что были зафиксированы «вспышки» со звуковым эффектом «как от взрыва», после которых начался пожар. Одну из них видели в районе деревни Галашова Тугулымского городского округа, а вторую – в районе озера Шитовское.

«Вечерним ведомостям» также сообщали читатели о том, что в чатах распространяются сведения не только о «поджигателях на "Пикапах"», но о неких «лучниках», которые якобы «запускают горящие стрелы». Официальные органы данные сведения также не подтверждали.

Подчеркнем, что фото или видео подтверждений слухам на текущий момент нет. Распространяющие эту информацию люди ссылаются только на «местных жителей», которые в свою очередь ссылаются на некие слухи. Никаких официальных сообщений о подобных инцидентах на данный момент нет.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:51 В Среднеуральске Renault насмерть сбил 54-летнего пешехода
15:06 С 5 мая в Свердловской области составили 196 протоколов за нарушение пожарной безопасности
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12:13 Из-за пожаров в столицу Урала прибыл министр природных ресурсов и экологии России
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17:37 Из-за аварии на Рефтинском ГРЭС три населенных пунктах остались без электричества
17:27 В Кушве из-за перекрутившихся веревок самодельной качели погибла 9-летняя девочка
16:36 Синоптики обещают заморозки до -5°C в Свердловской области
15:22 Еще в трех поселках Свердловской области объявили режим ЧС
14:18 Более 1,7 тысячи жителей Свердловской области пошли добровольцами тушить пожары
13:31 В Верхнюю Пышму прибыл ретропоезд «Эшелон победы»
12:12 Спасатели предупредили о сильном ветре 7 мая в Свердловской области
11:57 Свердловская прокуратура массово организует проверки по факту пожаров в регионе
11:34 В Верхней Пышме объявили сбор волонтеров для борьбы с лесными пожарами
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10:34 Пожары в Свердловской области охватили более 33 тысяч гектаров леса
09:54 Свердловские службы лесного хозяйства заявили о непричастности природного пожара к возгоранию на складах
01:26 В свердловском поселке Первомайский из-за пожаров вспыхнули склады с порохом
18:02 Для ликвидации пожаров в Свердловскую область стянуты 250 парашютистов-десантников «Авиалесоохраны»
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