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В Екатеринбурге на каршеринговых электросамокатах заметили подозрительные QR-коды

16.25 Понедельник, 8 мая 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в Академическом районе на каршеринговых электросамокатах Whoosh заметили подозрительные QR-коды, которые не имеют отношения к сервису по аренде самокатов. Очевидцы предполагают, что их разместили мошенники.

Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев, заметивших дополнительные наклейки на самокатах. В пресс-службе Whoosh информацию о посторонних QR-кодах подтвердили.

«Речь идет о нескольких десятках наклеек, это не массовое явление. При обнаружении все наклейки, конечно, удаляются. Информация уже передана в службу безопасности. Визуально наклейки значительно отличаются от QR-кодов Whoosh – видно, что это посторонняя информация. Насколько мы понимаем, речь идет о несанкционированном размещении рекламы»,

– заявили представители сервиса.


Они также подчеркнули, что их приложение, через которое нужно отсканировать наклейку перед поездкой, не принимает посторонние коды, что позволяет защищать пользователей от перехода по нежелательным ссылкам.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:06 С 5 мая в Свердловской области составили 196 протоколов за нарушение пожарной безопасности
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13:36 Куйвашев предложил ужесточить наказание за нарушение пожарного режима
13:10 Пожар в исправительной колонии №62 в Ивделе локализовали
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12:13 Из-за пожаров в столицу Урала прибыл министр природных ресурсов и экологии России
11:51 Площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 54 тысячи гектаров
17:37 Из-за аварии на Рефтинском ГРЭС три населенных пунктах остались без электричества
17:27 В Кушве из-за перекрутившихся веревок самодельной качели погибла 9-летняя девочка
16:36 Синоптики обещают заморозки до -5°C в Свердловской области
15:22 Еще в трех поселках Свердловской области объявили режим ЧС
14:18 Более 1,7 тысячи жителей Свердловской области пошли добровольцами тушить пожары
13:31 В Верхнюю Пышму прибыл ретропоезд «Эшелон победы»
12:12 Спасатели предупредили о сильном ветре 7 мая в Свердловской области
11:57 Свердловская прокуратура массово организует проверки по факту пожаров в регионе
11:34 В Верхней Пышме объявили сбор волонтеров для борьбы с лесными пожарами
11:22 В Асбесте из-за лесных пожаров без водоснабжения осталось 80% города
10:34 Пожары в Свердловской области охватили более 33 тысяч гектаров леса
09:54 Свердловские службы лесного хозяйства заявили о непричастности природного пожара к возгоранию на складах
01:26 В свердловском поселке Первомайский из-за пожаров вспыхнули склады с порохом
18:02 Для ликвидации пожаров в Свердловскую область стянуты 250 парашютистов-десантников «Авиалесоохраны»
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