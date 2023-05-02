Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на каршеринговых электросамокатах заметили подозрительные QR-коды
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в Академическом районе на каршеринговых электросамокатах Whoosh заметили подозрительные QR-коды, которые не имеют отношения к сервису по аренде самокатов. Очевидцы предполагают, что их разместили мошенники.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев, заметивших дополнительные наклейки на самокатах. В пресс-службе Whoosh информацию о посторонних QR-кодах подтвердили.
Они также подчеркнули, что их приложение, через которое нужно отсканировать наклейку перед поездкой, не принимает посторонние коды, что позволяет защищать пользователей от перехода по нежелательным ссылкам.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев, заметивших дополнительные наклейки на самокатах. В пресс-службе Whoosh информацию о посторонних QR-кодах подтвердили.
«Речь идет о нескольких десятках наклеек, это не массовое явление. При обнаружении все наклейки, конечно, удаляются. Информация уже передана в службу безопасности. Визуально наклейки значительно отличаются от QR-кодов Whoosh – видно, что это посторонняя информация. Насколько мы понимаем, речь идет о несанкционированном размещении рекламы»,
– заявили представители сервиса.
Они также подчеркнули, что их приложение, через которое нужно отсканировать наклейку перед поездкой, не принимает посторонние коды, что позволяет защищать пользователей от перехода по нежелательным ссылкам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жители многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга пожаловались на поджоги в подъезде
30 апреля 2023
30 апреля 2023