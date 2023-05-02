В Екатеринбурге на каршеринговых электросамокатах заметили подозрительные QR-коды





– заявили представители сервиса. «Речь идет о нескольких десятках наклеек, это не массовое явление. При обнаружении все наклейки, конечно, удаляются. Информация уже передана в службу безопасности. Визуально наклейки значительно отличаются от QR-кодов Whoosh – видно, что это посторонняя информация. Насколько мы понимаем, речь идет о несанкционированном размещении рекламы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в Академическом районе на каршеринговых электросамокатах Whoosh заметили подозрительные QR-коды, которые не имеют отношения к сервису по аренде самокатов. Очевидцы предполагают, что их разместили мошенники.Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев, заметивших дополнительные наклейки на самокатах. В пресс-службе Whoosh информацию о посторонних QR-кодах подтвердили.Они также подчеркнули, что их приложение, через которое нужно отсканировать наклейку перед поездкой, не принимает посторонние коды, что позволяет защищать пользователей от перехода по нежелательным ссылкам.