Возрастное ограничение 18+

Синоптики обещают заморозки до -5°C в Свердловской области

16.36 Воскресенье, 7 мая 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют в Свердловской области заморозки до -5°C. Также специалисты центра обещают небольшие дожди. Однако рассчитывать на то, что они изменят серьезно ситуацию с пожарами, не приходится – в регионе преимущественно без осадков.

В понедельник, 8 мая, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днем преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°C, местами заморозки до -3°C. Днем +10…+15°C, на севере до +5°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек, днем порывы 15-20 м/сек.

В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +2…+4°C, днем +10…+12°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.

Во вторник, 9 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+3°C, заморозки до -5°C. Днем +9…+14°C. Ветер западный 4-9 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.

В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, днем +12…+14°C. Ветер западный 4-9 м/сек.

В среду, 10 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 0…+3°C, местами заморозки до -2°C. Днем +10…+15°C, на востоке до +18°C. Ветер западный 4-9 м/сек.

В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +1…+3°C, днем +13…+15°C. Ветер западный 4-9 м/сек.

Прогноз предоставлен синоптиками ФГБУ «Уральское УГМС».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Вторая половина недели в Свердловской области будет теплой
04 мая 2023
Свердловчан ждут ветреные и дождливые выходные
05 мая 2023
Синоптики обещают в начале новой недели в Свердловской области потепление до +27°C
30 апреля 2023
Перепады температуры воздуха ожидаются на выходных в Свердловской области
28 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Горим. Как под Екатеринбургом тушат торфяники, которые несут опасный дым, гарь и смог с древних болот

Репортаж с места, где добровольцы и лучшие лесные пожарные укрощают стихию
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:37 Из-за аварии на Рефтинском ГРЭС три населенных пунктах остались без электричества
17:27 В Кушве из-за перекрутившихся веревок самодельной качели погибла 9-летняя девочка
16:36 Синоптики обещают заморозки до -5°C в Свердловской области
15:22 Еще в трех поселках Свердловской области объявили режим ЧС
14:18 Более 1,7 тысячи жителей Свердловской области пошли добровольцами тушить пожары
13:31 В Верхнюю Пышму прибыл ретропоезд «Эшелон победы»
12:12 Спасатели предупредили о сильном ветре 7 мая в Свердловской области
11:57 Свердловская прокуратура массово организует проверки по факту пожаров в регионе
11:34 В Верхней Пышме объявили сбор волонтеров для борьбы с лесными пожарами
11:22 В Асбесте из-за лесных пожаров без водоснабжения осталось 80% города
10:34 Пожары в Свердловской области охватили более 33 тысяч гектаров леса
09:54 Свердловские службы лесного хозяйства заявили о непричастности природного пожара к возгоранию на складах
01:26 В свердловском поселке Первомайский из-за пожаров вспыхнули склады с порохом
18:02 Для ликвидации пожаров в Свердловскую область стянуты 250 парашютистов-десантников «Авиалесоохраны»
17:38 В Свердловской области из-за пожаров объявили эвакуацию в нескольких населенных пунктах
17:27 Епархия переоборудует заброшенный подземный переход в Екатеринбурге под трапезную
17:19 Из-за пожаров на трассе Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское ограничили движение
16:24 На трассе Верхняя Пышма – Невьянск ограничили движение из-за сильного задымления
15:49 В тушении пожаров в лесах Свердловской области задействовали более тысячи человек
14:55 Мэр Березовского попросил у добровольцев помощи в борьбе с пожарами
14:14 С 7 по 9 мая в Екатеринбурге ограничат движение на центральных улицах
12:42 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 12 тысяч гектаров
12:03 В Верхней Пышме в ДТП на улице Петрова погиб человек
11:12 В первоуральской школе трое четвероклассников потеряли сознание на линейке
10:28 Свердловские власти запретили прогулки по природным паркам из-за сухой погоды
09:45 В Березовском у муниципального двухэтажного жилого дома сгорела крыша
Все новости Свердловской области
20:29 Театрального режиссера Женю Беркович отправили в СИЗО на два месяца
18:31 ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19
17:54 Бывший замгубернатора Курганской области Пугин, осужденный за взятку, вышел по УДО
16:51 Губернатор Бали предлагает отказаться от массового туризма и ввести квоты для иностранцев
16:11 В нацпарке «Зигальга» в Челябинской области тушат крупный пожар
15:23 Сержант из Белгородской области получил 13 лет строгого режима по делу о госизмене
11:24 В Сербии в результате стрельбы погибли восемь человек, подозреваемого ищут более 600 полицейских
16:32 МЧС: на Ставрополье загорелся мазут возле завода «Евробетон»
15:55 На режиссера Беркович возбудили уголовное дело, драматург Петрийчук задержана
14:43 Жители башкирского села на сходе отправили главу в отставку и выбрали нового, в деле разбирается СК
12:59 В ОЖД заявили о задержке шести электричек из-за поджога на финляндском направлении
12:28 В семичасовой миссии на МКС приняли участие два космонавта из Свердловской области
10:49 Губернатор Воронежской области сообщил о сбитом ПВО беспилотнике
10:28 Ростовский губернатор заявил о взрыве и пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
17:48 На Кубани задержали троих подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе
17:05 В Беларуси приговорили к восьми годам заключения экс-главреда телеграм-канала NEXTA
17:03 В Кремле заявили о попытке покушения на Путина
16:28 Сербская полиция подтвердила убийство девяти человек в школе Белграда
16:03 В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего обвиняемого в убийстве 13-летней школьницы
15:14 В 2,5 раза снизилось количество проданного на торгах жилья
14:12 В Белграде подросток застрелил школьного охранника и ранил учеников
13:11 Росстат снизил оценку уровня бедности россиян с 10,5% до 9,8%
12:32 В Оренбурге прохожий помог девушке собрать разлетевшиеся 715 тысяч и похитил их
11:44 В Якутске на улице нашли малолетнего мальчика без одежды
11:13 На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров
18:32 В Мордовии подполковник полиции получил два года условно за разглашение гостайны
Все новости России и мира
17:37 Из-за аварии на Рефтинском ГРЭС три населенных пунктах остались без электричества
17:27 В Кушве из-за перекрутившихся веревок самодельной качели погибла 9-летняя девочка
16:36 Синоптики обещают заморозки до -5°C в Свердловской области
15:22 Еще в трех поселках Свердловской области объявили режим ЧС
14:18 Более 1,7 тысячи жителей Свердловской области пошли добровольцами тушить пожары
13:31 В Верхнюю Пышму прибыл ретропоезд «Эшелон победы»
12:12 Спасатели предупредили о сильном ветре 7 мая в Свердловской области
11:57 Свердловская прокуратура массово организует проверки по факту пожаров в регионе
11:34 В Верхней Пышме объявили сбор волонтеров для борьбы с лесными пожарами
11:22 В Асбесте из-за лесных пожаров без водоснабжения осталось 80% города
10:34 Пожары в Свердловской области охватили более 33 тысяч гектаров леса
09:54 Свердловские службы лесного хозяйства заявили о непричастности природного пожара к возгоранию на складах
01:26 В свердловском поселке Первомайский из-за пожаров вспыхнули склады с порохом
18:02 Для ликвидации пожаров в Свердловскую область стянуты 250 парашютистов-десантников «Авиалесоохраны»
17:38 В Свердловской области из-за пожаров объявили эвакуацию в нескольких населенных пунктах
17:27 Епархия переоборудует заброшенный подземный переход в Екатеринбурге под трапезную
17:19 Из-за пожаров на трассе Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское ограничили движение
16:24 На трассе Верхняя Пышма – Невьянск ограничили движение из-за сильного задымления
15:49 В тушении пожаров в лесах Свердловской области задействовали более тысячи человек
14:55 Мэр Березовского попросил у добровольцев помощи в борьбе с пожарами
14:14 С 7 по 9 мая в Екатеринбурге ограничат движение на центральных улицах
12:42 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 12 тысяч гектаров
12:03 В Верхней Пышме в ДТП на улице Петрова погиб человек
11:12 В первоуральской школе трое четвероклассников потеряли сознание на линейке
10:28 Свердловские власти запретили прогулки по природным паркам из-за сухой погоды
09:45 В Березовском у муниципального двухэтажного жилого дома сгорела крыша
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK