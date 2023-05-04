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Синоптики обещают заморозки до -5°C в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют в Свердловской области заморозки до -5°C. Также специалисты центра обещают небольшие дожди. Однако рассчитывать на то, что они изменят серьезно ситуацию с пожарами, не приходится – в регионе преимущественно без осадков.
В понедельник, 8 мая, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днем преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°C, местами заморозки до -3°C. Днем +10…+15°C, на севере до +5°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек, днем порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +2…+4°C, днем +10…+12°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
Во вторник, 9 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+3°C, заморозки до -5°C. Днем +9…+14°C. Ветер западный 4-9 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, днем +12…+14°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
В среду, 10 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 0…+3°C, местами заморозки до -2°C. Днем +10…+15°C, на востоке до +18°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +1…+3°C, днем +13…+15°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен синоптиками ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 8 мая, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днем преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°C, местами заморозки до -3°C. Днем +10…+15°C, на севере до +5°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек, днем порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +2…+4°C, днем +10…+12°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
Во вторник, 9 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+3°C, заморозки до -5°C. Днем +9…+14°C. Ветер западный 4-9 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, днем +12…+14°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
В среду, 10 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 0…+3°C, местами заморозки до -2°C. Днем +10…+15°C, на востоке до +18°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +1…+3°C, днем +13…+15°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен синоптиками ФГБУ «Уральское УГМС».
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