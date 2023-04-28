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Епархия переоборудует заброшенный подземный переход в Екатеринбурге под трапезную
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге начались работы по переустройству заброшенного подземного перехода на Вознесенской горке – рабочие спилили решётки, закрывавшие вход в него, и начали демонтировать плитку на прилегающей территории.
Никаких информационных щитов при этом на месте нет. В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что работы в этом месте ведёт Екатеринбургская епархия.
Как рассказали veved.ru в мэрии, помещения подземного перехода и его надземной части находятся в муниципальной собственности, но переданы епархии в безвозмездное пользование.
В марте этого года митрополит Екатеринбургский и верхотурский Евгений обратился в департамент по управлению муниципальным имуществом с письмом (есть в распоряжении редакции), в котором просил разрешить переоборудовать наземную часть перехода в трапезную. В своей просьбе митрополит сослался на Федеральный закон № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Согласно расчётам епархии, работы по переоборудованию помещения в трапезную займут восемь месяцев. Все расходы на строительные работы епархия берёт на себя.
Напомним, ежегодно в годовщину расстрела бывшего российского императора Николая II в Екатеринбурге проходят «Царские дни», основным местом проведения которых является Храм на крови. В этом году проведение фестиваля православной культуры «Царские дни» запланировано на период с 12 по 20 июля 2023 года. Сообщалось, что фестиваль 2023 года может посетить патриарх Кирилл.
Подземный переход через улицу был построен в этом месте в 1985 году – после реконструкции и изменения трассировки улицы Карла Либкнехта, в начале 1990-х он был закрыт. Некоторое время в нём уже располагалось заведение общепита – кафе. В период строительства Храма на крови в 2000 – 2003 годах были разговоры о возможном открытии подземного перехода – выход из него расположен со стороны северного фасада храма, но в итоге помещения подземного перехода отдали епархии под размещение подсобных служб.
В 2018 году бывший главный архитектор Свердловской области Григорий Мазаев заявлял «Областной газете», что замурованный подземный переход при желании можно открыть. Однако в планах Епархии возобновление работы подземного перехода не значится.
Никаких информационных щитов при этом на месте нет. В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что работы в этом месте ведёт Екатеринбургская епархия.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Как рассказали veved.ru в мэрии, помещения подземного перехода и его надземной части находятся в муниципальной собственности, но переданы епархии в безвозмездное пользование.
Фрагмент письма Екатеринбургской епархии в городскую администрацию
В марте этого года митрополит Екатеринбургский и верхотурский Евгений обратился в департамент по управлению муниципальным имуществом с письмом (есть в распоряжении редакции), в котором просил разрешить переоборудовать наземную часть перехода в трапезную. В своей просьбе митрополит сослался на Федеральный закон № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
«…в соответствии с п. 4 ст. 17.1 указанного закона к обеспечению паломнической деятельности относятся вопросы организации питания паломников с учетом требований, предусмотренных внутренними установлениями религиозных организаций, что связано с необходимостью размещения на территории крупных паломнических центров паломнических трапезных.
С учетом того, что Храм-на-Крови привлекает значительное количество паломников, Екатеринбургская Епархия заинтересована в размещении в надземной части пешеходного перехода паломнической трапезной»
С учетом того, что Храм-на-Крови привлекает значительное количество паломников, Екатеринбургская Епархия заинтересована в размещении в надземной части пешеходного перехода паломнической трапезной»
— говорится в письме.
Согласно расчётам епархии, работы по переоборудованию помещения в трапезную займут восемь месяцев. Все расходы на строительные работы епархия берёт на себя.
Напомним, ежегодно в годовщину расстрела бывшего российского императора Николая II в Екатеринбурге проходят «Царские дни», основным местом проведения которых является Храм на крови. В этом году проведение фестиваля православной культуры «Царские дни» запланировано на период с 12 по 20 июля 2023 года. Сообщалось, что фестиваль 2023 года может посетить патриарх Кирилл.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Подземный переход через улицу был построен в этом месте в 1985 году – после реконструкции и изменения трассировки улицы Карла Либкнехта, в начале 1990-х он был закрыт. Некоторое время в нём уже располагалось заведение общепита – кафе. В период строительства Храма на крови в 2000 – 2003 годах были разговоры о возможном открытии подземного перехода – выход из него расположен со стороны северного фасада храма, но в итоге помещения подземного перехода отдали епархии под размещение подсобных служб.
Трапезная разместится у подножия памятника Комсомолу Урала. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2018 году бывший главный архитектор Свердловской области Григорий Мазаев заявлял «Областной газете», что замурованный подземный переход при желании можно открыть. Однако в планах Епархии возобновление работы подземного перехода не значится.
Подземный переход в 2000-е. Фото: Urban3p.ru
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