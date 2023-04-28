Епархия переоборудует заброшенный подземный переход в Екатеринбурге под трапезную

Фрагмент письма Екатеринбургской епархии в городскую администрацию

— говорится в письме.

«…в соответствии с п. 4 ст. 17.1 указанного закона к обеспечению паломнической деятельности относятся вопросы организации питания паломников с учетом требований, предусмотренных внутренними установлениями религиозных организаций, что связано с необходимостью размещения на территории крупных паломнических центров паломнических трапезных.С учетом того, что Храм-на-Крови привлекает значительное количество паломников, Екатеринбургская Епархия заинтересована в размещении в надземной части пешеходного перехода паломнической трапезной»