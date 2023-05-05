С 7 по 9 мая в Екатеринбурге ограничат движение на центральных улицах

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в период с 7 по 9 мая будет ограничено движение на центральных улицах города. В связи с этим власти призывают водителей планировать свой маршрут заранееКак сообщили в пресс-службе мэрии, 7 мая в центре с 05.00 до 12.00 пройдет генеральная репетиция парада Дня победы, а 8 мая с 09.45 до 11.15 планируется торжественное возложение венков к памятнику маршалу Жукову.Также автовладельцев предупреждают, что 7 и 9 мая с 05.00 на время движения колонны военной техники к месту репетиции и парада будет ограничено движение на следующих участках улично-дорожной сети:В этот период на вышеперечисленных улицах будет запрещена парковка.В День Победы 9 мая движение в центре города будет закрыто до окончания праздничных мероприятий.