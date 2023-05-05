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С 7 по 9 мая в Екатеринбурге ограничат движение на центральных улицах
Общество
Фото: Ирина Смирнова
В Екатеринбурге в период с 7 по 9 мая будет ограничено движение на центральных улицах города. В связи с этим власти призывают водителей планировать свой маршрут заранее
Как сообщили в пресс-службе мэрии, 7 мая в центре с 05.00 до 12.00 пройдет генеральная репетиция парада Дня победы, а 8 мая с 09.45 до 11.15 планируется торжественное возложение венков к памятнику маршалу Жукову.
Также автовладельцев предупреждают, что 7 и 9 мая с 05.00 на время движения колонны военной техники к месту репетиции и парада будет ограничено движение на следующих участках улично-дорожной сети:
– улица Окраинная, от Палисадной до Дорожной;
– Палисадная, от Окраинной до 2-й Новосибирской;
– Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
– Патриса Лумумбы, от Братской до Московской;
– Московская, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
– пандусы транспортной развязки на улице Московской.
В этот период на вышеперечисленных улицах будет запрещена парковка.
В День Победы 9 мая движение в центре города будет закрыто до окончания праздничных мероприятий.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, 7 мая в центре с 05.00 до 12.00 пройдет генеральная репетиция парада Дня победы, а 8 мая с 09.45 до 11.15 планируется торжественное возложение венков к памятнику маршалу Жукову.
Также автовладельцев предупреждают, что 7 и 9 мая с 05.00 на время движения колонны военной техники к месту репетиции и парада будет ограничено движение на следующих участках улично-дорожной сети:
– улица Окраинная, от Палисадной до Дорожной;
– Палисадная, от Окраинной до 2-й Новосибирской;
– Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
– Патриса Лумумбы, от Братской до Московской;
– Московская, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
– пандусы транспортной развязки на улице Московской.
В этот период на вышеперечисленных улицах будет запрещена парковка.
В День Победы 9 мая движение в центре города будет закрыто до окончания праздничных мероприятий.
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