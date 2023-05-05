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С 7 по 9 мая в Екатеринбурге ограничат движение на центральных улицах

14.14 Суббота, 6 мая 2023
Общество
Фото: Ирина Смирнова
В Екатеринбурге в период с 7 по 9 мая будет ограничено движение на центральных улицах города. В связи с этим власти призывают водителей планировать свой маршрут заранее

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 7 мая в центре с 05.00 до 12.00 пройдет генеральная репетиция парада Дня победы, а 8 мая с 09.45 до 11.15 планируется торжественное возложение венков к памятнику маршалу Жукову.

Также автовладельцев предупреждают, что 7 и 9 мая с 05.00 на время движения колонны военной техники к месту репетиции и парада будет ограничено движение на следующих участках улично-дорожной сети:
– улица Окраинная, от Палисадной до Дорожной;
– Палисадная, от Окраинной до 2-й Новосибирской;
– Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
– Патриса Лумумбы, от Братской до Московской;
– Московская, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
– пандусы транспортной развязки на улице Московской.

В этот период на вышеперечисленных улицах будет запрещена парковка.

В День Победы 9 мая движение в центре города будет закрыто до окончания праздничных мероприятий.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:45 В Березовском у муниципального двухэтажного жилого дома сгорела крыша
21:52 В Екатеринбурге открыли мемориальную доску единственному побывавшему в городе царю
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19:32 В Ревде не могут найти руководительницу музейного комплекса «Память»
18:56 Молодая уралочка стала 10-миллионным пассажиром «Ласточки»
18:21 Художники проекта «ЧÖ» посетят екатеринбургский экс-кинотеатр «Заря»
17:54 Свердловчан ждут ветреные и дождливые выходные
17:21 Общественный транспорт Екатеринбурга в День Победы будет работать дольше
16:52 В Серове задержали боксера, обезглавившего знакомого
16:26 Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве знакомого у вокзала, отправили под домашний арест
16:17 Площадь пожара на Елизавете в Екатеринбурге увеличилась в два раза
16:00 Еще на двух улицах в Екатеринбурге запретят парковку
15:23 Пропавшую в Екатеринбурге девятилетнюю девочку нашли
14:47 Крупный пожар произошел на промышленной площадке в Екатеринбурге
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