В первоуральской школе трое четвероклассников потеряли сознание на линейке





– рассказала женщина. «Дети были голодные, окна заперты, на улице температура была под +30. Детям ожидаемо стало плохо. Непонятно, почему мероприятие нельзя было провести на улице. Сын рухнул на бетонный пол»,





– заявили в городском управлении образования. «Медицинский работник, который был в школе, незамедлительно осмотрел ребенка, ударившегося при падении, провел комплекс мероприятий по оказанию первой помощи. По согласованию с родителями детей медицинский работник не вызвал скорую помощь, но оповестил врачей детской городской больницы: в этот же день учеников с их родителями приняли медицинские работники поликлиники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральске в школе №15 трое четвероклассников потеряли сознание во время акции «Бессмертный полк». Детей выстроили в линейку в коридоре, чтобы записать видео, но в помещение было настолько душно, что школьникам стало плохо.Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на маму одного из ребят, который потерял сознание. По ее словам, ее сын при падении разбил лицо, прикусил язык и выбил зуб. При этом ему якобы не стали вызывать скорую помощь из-за того, что медиков пришлось бы долго ждать. С ее слов, это произошло еще в четверг, 4 мая.Со слов родительницы мальчика, ребенок получил сотрясение. Кроме того, когда они приехали к неврологу, у четвероклассника было очень низкое давление: 70 на 40. Школьник был бледным.В управлении образования Первоуральске изданию сообщили, что перед мероприятием помещение проветривали. Отрицать произошедшего не стали. Скорую, как утверждается, не вызывали по согласованию с родителями.