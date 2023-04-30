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В первоуральской школе трое четвероклассников потеряли сознание на линейке

11.12 Суббота, 6 мая 2023
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Первоуральске в школе №15 трое четвероклассников потеряли сознание во время акции «Бессмертный полк». Детей выстроили в линейку в коридоре, чтобы записать видео, но в помещение было настолько душно, что школьникам стало плохо.

Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на маму одного из ребят, который потерял сознание. По ее словам, ее сын при падении разбил лицо, прикусил язык и выбил зуб. При этом ему якобы не стали вызывать скорую помощь из-за того, что медиков пришлось бы долго ждать. С ее слов, это произошло еще в четверг, 4 мая.

«Дети были голодные, окна заперты, на улице температура была под +30. Детям ожидаемо стало плохо. Непонятно, почему мероприятие нельзя было провести на улице. Сын рухнул на бетонный пол»,

– рассказала женщина.


Со слов родительницы мальчика, ребенок получил сотрясение. Кроме того, когда они приехали к неврологу, у четвероклассника было очень низкое давление: 70 на 40. Школьник был бледным.

В управлении образования Первоуральске изданию сообщили, что перед мероприятием помещение проветривали. Отрицать произошедшего не стали. Скорую, как утверждается, не вызывали по согласованию с родителями.

«Медицинский работник, который был в школе, незамедлительно осмотрел ребенка, ударившегося при падении, провел комплекс мероприятий по оказанию первой помощи. По согласованию с родителями детей медицинский работник не вызвал скорую помощь, но оповестил врачей детской городской больницы: в этот же день учеников с их родителями приняли медицинские работники поликлиники»,

– заявили в городском управлении образования.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:45 В Березовском у муниципального двухэтажного жилого дома сгорела крыша
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20:04 Выпущена монета с «Рабочим и танкистом» Нижнего Тагила на реверсе
19:32 В Ревде не могут найти руководительницу музейного комплекса «Память»
18:56 Молодая уралочка стала 10-миллионным пассажиром «Ласточки»
18:21 Художники проекта «ЧÖ» посетят екатеринбургский экс-кинотеатр «Заря»
17:54 Свердловчан ждут ветреные и дождливые выходные
17:21 Общественный транспорт Екатеринбурга в День Победы будет работать дольше
16:52 В Серове задержали боксера, обезглавившего знакомого
16:26 Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве знакомого у вокзала, отправили под домашний арест
16:17 Площадь пожара на Елизавете в Екатеринбурге увеличилась в два раза
16:00 Еще на двух улицах в Екатеринбурге запретят парковку
15:23 Пропавшую в Екатеринбурге девятилетнюю девочку нашли
14:47 Крупный пожар произошел на промышленной площадке в Екатеринбурге
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