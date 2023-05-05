Общественный транспорт Екатеринбурга в День Победы будет работать дольше

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге общественный транспорт, в том числе метро, в День Победы будет работать дольше обычного – до 01.00 10 мая.Как рассказали в пресс-службе мэрии, к 21.00 9 мая для развоза екатеринбуржцев по домам будет обеспечено накопление подвижного состава на нескольких участках.Автобусы будут дожидаться горожан:- на 8 Марта – от Малышева до Куйбышева;- на Радищева – от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;- на Бориса Ельцина, у Театра драмы;- на проспекте Ленина, у Театра оперы и балета;- на проспекте Ленина – от Вайнера до Московской.Накопление троллейбусов к 21.00 будет обеспечено на участках:- на Карла Либкнехта – от Шевченко до Малышева;- на Малышева, в районе перекрестка Малышева – 8 Марта;- на Белинского, в районе перекрестка Белинского – Малышева.Накопление трамваев обеспечат на участках:- на проспекте Ленина – от Московской до Вайнера;- в районе перекрестка Ленина – Луначарского;- в районе перекрестка Ленина – Московская.