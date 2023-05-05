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Общественный транспорт Екатеринбурга в День Победы будет работать дольше
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге общественный транспорт, в том числе метро, в День Победы будет работать дольше обычного – до 01.00 10 мая.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, к 21.00 9 мая для развоза екатеринбуржцев по домам будет обеспечено накопление подвижного состава на нескольких участках.
Автобусы будут дожидаться горожан:
- на 8 Марта – от Малышева до Куйбышева;
- на Радищева – от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;
- на Бориса Ельцина, у Театра драмы;
- на проспекте Ленина, у Театра оперы и балета;
- на проспекте Ленина – от Вайнера до Московской.
Накопление троллейбусов к 21.00 будет обеспечено на участках:
- на Карла Либкнехта – от Шевченко до Малышева;
- на Малышева, в районе перекрестка Малышева – 8 Марта;
- на Белинского, в районе перекрестка Белинского – Малышева.
Накопление трамваев обеспечат на участках:
- на проспекте Ленина – от Московской до Вайнера;
- в районе перекрестка Ленина – Луначарского;
- в районе перекрестка Ленина – Московская.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, к 21.00 9 мая для развоза екатеринбуржцев по домам будет обеспечено накопление подвижного состава на нескольких участках.
Автобусы будут дожидаться горожан:
- на 8 Марта – от Малышева до Куйбышева;
- на Радищева – от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;
- на Бориса Ельцина, у Театра драмы;
- на проспекте Ленина, у Театра оперы и балета;
- на проспекте Ленина – от Вайнера до Московской.
Накопление троллейбусов к 21.00 будет обеспечено на участках:
- на Карла Либкнехта – от Шевченко до Малышева;
- на Малышева, в районе перекрестка Малышева – 8 Марта;
- на Белинского, в районе перекрестка Белинского – Малышева.
Накопление трамваев обеспечат на участках:
- на проспекте Ленина – от Московской до Вайнера;
- в районе перекрестка Ленина – Луначарского;
- в районе перекрестка Ленина – Московская.
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