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Еще на двух улицах в Екатеринбурге запретят парковку
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге запретят парковку на проспекте Космонавтов и улице Горького. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Во втором квартале этого года знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся на следующих участках:
- проспекте Космонавтов – от Краснофлотцев до Баумана;
- улице Горького – от площади Труда до улицы Малышева.
Предполагается, что изменения позволят увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.
Во втором квартале этого года знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся на следующих участках:
- проспекте Космонавтов – от Краснофлотцев до Баумана;
- улице Горького – от площади Труда до улицы Малышева.
Предполагается, что изменения позволят увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.
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