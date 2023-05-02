Еще на двух улицах в Екатеринбурге запретят парковку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге запретят парковку на проспекте Космонавтов и улице Горького. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Во втором квартале этого года знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся на следующих участках:- проспекте Космонавтов – от Краснофлотцев до Баумана;- улице Горького – от площади Труда до улицы Малышева.Предполагается, что изменения позволят увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.