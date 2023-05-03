В Екатеринбурге снова перекроют улицы ради репетиции парада Победы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня вечером в Екатеринбурге вновь начнут перекрывать улицы из-за ночной репетиции парада Победы. Движение транспорта будет закрыто на Вторчермете и в центре города.С 19.00 5 мая будут перекрыты улицы:- Окраинная – от Палисадной до Дорожной;- Палисадная – от Окраинной до 2-й Новосибирской;- Зенитчиков – от Палисадной до Братской;- Патриса Лумумбы – от Братской до Московской;- Московская – от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина.С 20.00 5 мая до 04.00 6 мая будут перекрыты:- проспект Ленина – от Карла Либкнехта до Репина;- улица Репина – от проспекта Ленина до Малышева;- Татищева – от Репина до Мельникова;- 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;- Бориса Ельцина – от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;- Толмачева – от проспекта Ленина до Первомайской;- Пушкина – от Малышева до проспекта Ленина;- Вайнера – от Антона Валека до проспекта Ленина;- Урицкого – от Антона Валека до площади 1905 года;- Володарского – от Антона Валека до площади 1905 года.На этих участках улиц во время репетиции парада Победы также будет запрещена парковка. Не получится припарковать свой автомобиль и на площади 1905 года с 20.00 5 мая до 04.00 6 мая.Добавим, что эти же улицы будут перекрыты во время генеральной репетиции парада – 7 мая с 05.00 до 12.00.