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В Екатеринбурге снова перекроют улицы ради репетиции парада Победы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня вечером в Екатеринбурге вновь начнут перекрывать улицы из-за ночной репетиции парада Победы. Движение транспорта будет закрыто на Вторчермете и в центре города.
С 19.00 5 мая будут перекрыты улицы:
- Окраинная – от Палисадной до Дорожной;
- Палисадная – от Окраинной до 2-й Новосибирской;
- Зенитчиков – от Палисадной до Братской;
- Патриса Лумумбы – от Братской до Московской;
- Московская – от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина.
С 20.00 5 мая до 04.00 6 мая будут перекрыты:
- проспект Ленина – от Карла Либкнехта до Репина;
- улица Репина – от проспекта Ленина до Малышева;
- Татищева – от Репина до Мельникова;
- 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;
- Бориса Ельцина – от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;
- Толмачева – от проспекта Ленина до Первомайской;
- Пушкина – от Малышева до проспекта Ленина;
- Вайнера – от Антона Валека до проспекта Ленина;
- Урицкого – от Антона Валека до площади 1905 года;
- Володарского – от Антона Валека до площади 1905 года.
На этих участках улиц во время репетиции парада Победы также будет запрещена парковка. Не получится припарковать свой автомобиль и на площади 1905 года с 20.00 5 мая до 04.00 6 мая.
Добавим, что эти же улицы будут перекрыты во время генеральной репетиции парада – 7 мая с 05.00 до 12.00.
С 19.00 5 мая будут перекрыты улицы:
- Окраинная – от Палисадной до Дорожной;
- Палисадная – от Окраинной до 2-й Новосибирской;
- Зенитчиков – от Палисадной до Братской;
- Патриса Лумумбы – от Братской до Московской;
- Московская – от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина.
С 20.00 5 мая до 04.00 6 мая будут перекрыты:
- проспект Ленина – от Карла Либкнехта до Репина;
- улица Репина – от проспекта Ленина до Малышева;
- Татищева – от Репина до Мельникова;
- 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;
- Бориса Ельцина – от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;
- Толмачева – от проспекта Ленина до Первомайской;
- Пушкина – от Малышева до проспекта Ленина;
- Вайнера – от Антона Валека до проспекта Ленина;
- Урицкого – от Антона Валека до площади 1905 года;
- Володарского – от Антона Валека до площади 1905 года.
На этих участках улиц во время репетиции парада Победы также будет запрещена парковка. Не получится припарковать свой автомобиль и на площади 1905 года с 20.00 5 мая до 04.00 6 мая.
Добавим, что эти же улицы будут перекрыты во время генеральной репетиции парада – 7 мая с 05.00 до 12.00.
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