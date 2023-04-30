Ретропоезд «Эшелон Победы» прибыл в Екатеринбург

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром на железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибыл ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». Зайти внутрь вагонов и послушать экскурсовода можно до 14:30.В пресс-службе Свердловской железной дороги рассказали, что «Эшелон Победы» – это демонстрация подвижного состава, который эксплуатировался в годы Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период. В состав ретропоезда входят солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня и вагон-электростанция. В одном из вагонов также сформирована стендовая музейная выставка «Дорога помогает победить».Все желающие во время стоянки поезда могут зайти внутрь, осмотреть вагоны, сделать фотографии и послушать рассказ экскурсоводов.На открытых железнодорожных платформах выставлены образцы военной техники: танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша» и автомобиль ГАЗ-67.