Екатеринбургский космонавт провел в открытом космосе более семи часов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Два космонавта из Свердловской области приняли участие в семичасовой миссии на МКС. Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос, а Андрей Федяев управлял манипулятором с пульта внутри одного из модулей станции.Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в ночь на 4 мая вышли в открытый космос и за 7 часов 11 минут выполнили работы по обслуживанию международной космической станции (МКС). В «Роскосмосе» рассказали, что космонавты подготовили шлюзовую камеру к переносу с модуля «Рассвет» на «Науку», провели наблюдение за перемещением шлюзовой камеры манипулятором ERA и ее пристыковкой к модулю «Наука», а также подключили кабели между модулем и шлюзовой камерой. После этого они вернулись на МКС.Космонавты Сергей Прокопьев и Андрей Федяев – выходцы из Свердловской области. Командир МКС-69 Сергей Прокопьев родился в Свердловске в 1975 году. Это его пятый выход в открытый космос. Космонавт Андрей Федяев родился в Серове в 1981 году. 19 апреля он также управлял манипулятором с борта станции при переносе радиатора, в открытый космос в это время тоже выходили Прокопьев и Петелин.