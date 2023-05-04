Аномально жаркая погода ожидается в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 5 по 8 мая ожидаются аномально жаркая погода, ветер с порывами до 15 м/сек, а также высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах. Об этом предупреждает МЧС.Спасатели рекомендуют свердловчанам в эти дни остаться дома и держать окна закрытыми, если они выходят на солнечную сторону. Ночью окна можно открыть, чтобы проветрить. Рекомендуется пить достаточно жидкости и не допускать перегрева тела.Детей и животных нельзя оставлять в припаркованных автомобилях даже на непродолжительное время. Прежде чем сесть в машину, стоявшую на солнце, следует открыть все окна и двери, а при возможности включить кондиционер.Из-за жаркой погоды возможно осложнение пожароопасной обстановки. Уральцам рекомендуется быть предельно внимательными и осторожными, а также неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.