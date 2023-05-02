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Дополнительные меры пожарной безопасности ввели в Нижнем Тагиле
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле ввели дополнительные меры пожарной безопасности. Во время действия особого противопожарного режима местным жителям запретили ходить в лес.
Соответствующие изменения в постановление администрации города внесли 3 мая. Теперь жителям Нижнего Тагила запрещается посещать лес. Ограничения не затрагивают тех, кто осуществляет работы по охране лесов, их защите и воспроизводству.
Остальные пункты в постановлении остались без изменения. Местным жителям по-прежнему запрещается использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, разводить костры, а также проводить пожароопасные работы.
Соответствующие изменения в постановление администрации города внесли 3 мая. Теперь жителям Нижнего Тагила запрещается посещать лес. Ограничения не затрагивают тех, кто осуществляет работы по охране лесов, их защите и воспроизводству.
Остальные пункты в постановлении остались без изменения. Местным жителям по-прежнему запрещается использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, разводить костры, а также проводить пожароопасные работы.
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