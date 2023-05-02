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В Белоярском районе дети, на которых напала собака, получат 45 тысяч рублей компенсации
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С администрации городского округа Верхнее Дуброво взыскали компенсацию морального вреда в пользу детей, на которых напала безнадзорная собака.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в мае прошлого года на территорию двора одного из домов в поселке Верхнее Дуброво забежала агрессивная безнадзорная собака и набросилась на игравших во дворе детей.
Собака укусила ребенку на глазах его брата, испытавшего от увиденного сильный испуг. Животное прогнала мать детей, выбежавшая из дома на их крики.
Межрайонная прокуратура направила в Белоярский районный суд исковое заявление о взыскании с администрации ГО Верхнее Дуброво компенсации морального вреда в пользу детей. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с местной администрации 45 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в мае прошлого года на территорию двора одного из домов в поселке Верхнее Дуброво забежала агрессивная безнадзорная собака и набросилась на игравших во дворе детей.
Собака укусила ребенку на глазах его брата, испытавшего от увиденного сильный испуг. Животное прогнала мать детей, выбежавшая из дома на их крики.
«Указанная ситуация стала возможной из-за непринятия муниципалитетом должных мер по отлову животных без владельцев»,
– отметили в прокуратуре.
Межрайонная прокуратура направила в Белоярский районный суд исковое заявление о взыскании с администрации ГО Верхнее Дуброво компенсации морального вреда в пользу детей. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с местной администрации 45 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.
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