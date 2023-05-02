В Белоярском районе дети, на которых напала собака, получат 45 тысяч рублей компенсации





– отметили в прокуратуре. «Указанная ситуация стала возможной из-за непринятия муниципалитетом должных мер по отлову животных без владельцев»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С администрации городского округа Верхнее Дуброво взыскали компенсацию морального вреда в пользу детей, на которых напала безнадзорная собака.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в мае прошлого года на территорию двора одного из домов в поселке Верхнее Дуброво забежала агрессивная безнадзорная собака и набросилась на игравших во дворе детей.Собака укусила ребенку на глазах его брата, испытавшего от увиденного сильный испуг. Животное прогнала мать детей, выбежавшая из дома на их крики.Межрайонная прокуратура направила в Белоярский районный суд исковое заявление о взыскании с администрации ГО Верхнее Дуброво компенсации морального вреда в пользу детей. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с местной администрации 45 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.