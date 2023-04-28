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На трассе Пермь – Екатеринбург в праздники снова ограничат движение
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В приближающиеся майские праздники на трассе Пермь – Екатеринбург возможны ограничения движения транспорта. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.
На Пермском тракте продолжается капитальный ремонт. Работы проходят на участке длиной более 100 километров и продлятся до 2024 года. В предстоящие праздничные дни будут действовать следующие ограничения:
- на 200-м километре проводится ремонт путепровода через железнодорожные пути, организовано реверсивное движение;
- на участке от 221-го до 223-го километра организовано реверсивное движение со светофорным регулированием из-за дорожных работ;
- на мосту через реку Тюш (281-й километр) движение организовано по объезду, ограничение скорости 20 км/ч;
- на 231-м километре проводится ремонт моста через реку Пут, организовано реверсивное движение;
- на участке от 240-го до 241-го километра из-за дорожных работ движение осуществляется по временному объезду, ограничение скорости 50 км/ч;
- на 280-м километре также проводятся дорожные работы, движение – по временному объезду, ограничение скорости 50 км/ч.
Водителям рекомендуют планировать свой маршрут заранее и при возможности использовать альтернативные пути объезда, железнодорожный транспорт или вовсе отказаться от поездки на личном автомобиле.
На Пермском тракте продолжается капитальный ремонт. Работы проходят на участке длиной более 100 километров и продлятся до 2024 года. В предстоящие праздничные дни будут действовать следующие ограничения:
- на 200-м километре проводится ремонт путепровода через железнодорожные пути, организовано реверсивное движение;
- на участке от 221-го до 223-го километра организовано реверсивное движение со светофорным регулированием из-за дорожных работ;
- на мосту через реку Тюш (281-й километр) движение организовано по объезду, ограничение скорости 20 км/ч;
- на 231-м километре проводится ремонт моста через реку Пут, организовано реверсивное движение;
- на участке от 240-го до 241-го километра из-за дорожных работ движение осуществляется по временному объезду, ограничение скорости 50 км/ч;
- на 280-м километре также проводятся дорожные работы, движение – по временному объезду, ограничение скорости 50 км/ч.
Водителям рекомендуют планировать свой маршрут заранее и при возможности использовать альтернативные пути объезда, железнодорожный транспорт или вовсе отказаться от поездки на личном автомобиле.
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