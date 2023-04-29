Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия продержатся в регионе до вечера 7 мая.По данным синоптиков, на территории области ожидаются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждение не затрагивает север региона: Ивдель, Пелым, Североуральск, Качканар, Краснотурьинск, Карпинск, Серов и Нижнюю Туру.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 7 мая.