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Умер легендарный сыщик екатеринбургского уголовного розыска Анатолий Воищев
Общество
Фото предоставил Сергей Колосовский
Вчера, 3 мая, после продолжительной болезни скончался полковник милиции в отставке Анатолий Семенович Воищев. Он закончил службу начальником криминальной милиции октябрьского РУВД по Екатеринбургу 10 лет назад.
Анатолий Воищев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством Ⅱ степени». Всего проработал в милиции 40 лет 6 месяцев – с июля 1971 года по март 2010 года, а в службе уголовного розыска – с 1981 по 2010 год. Основные принципы Воищева в работе – демократичность и требовательность. Увлекался футболом, хоккеем и рыбалкой.
Ветеран милиции в последние годы жил в Череповце (Вологодская область). Похоронят его на городском кладбище Череповца.
«Я его знал много лет. Он много лет был самым старым сыщиком, начинал еще в 70-е годы. Он не делал карьеру, просто работал на земле и воспитывал молодежь. Ушел он на пенсию лет 10 назад, но его до сих пор многие помнят – в отличие от тех руководителей, которые сейчас меняются, как перчатки, и которых через неделю после ухода никто даже имя не вспомнит»,
– рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат Сергей Колосовский.
Анатолий Воищев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством Ⅱ степени». Всего проработал в милиции 40 лет 6 месяцев – с июля 1971 года по март 2010 года, а в службе уголовного розыска – с 1981 по 2010 год. Основные принципы Воищева в работе – демократичность и требовательность. Увлекался футболом, хоккеем и рыбалкой.
Ветеран милиции в последние годы жил в Череповце (Вологодская область). Похоронят его на городском кладбище Череповца.
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