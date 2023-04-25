Умер легендарный сыщик екатеринбургского уголовного розыска Анатолий Воищев





– рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат Сергей Колосовский. «Я его знал много лет. Он много лет был самым старым сыщиком, начинал еще в 70-е годы. Он не делал карьеру, просто работал на земле и воспитывал молодежь. Ушел он на пенсию лет 10 назад, но его до сих пор многие помнят – в отличие от тех руководителей, которые сейчас меняются, как перчатки, и которых через неделю после ухода никто даже имя не вспомнит»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вчера, 3 мая, после продолжительной болезни скончался полковник милиции в отставке Анатолий Семенович Воищев. Он закончил службу начальником криминальной милиции октябрьского РУВД по Екатеринбургу 10 лет назад.Анатолий Воищев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством Ⅱ степени». Всего проработал в милиции 40 лет 6 месяцев – с июля 1971 года по март 2010 года, а в службе уголовного розыска – с 1981 по 2010 год. Основные принципы Воищева в работе – демократичность и требовательность. Увлекался футболом, хоккеем и рыбалкой.Ветеран милиции в последние годы жил в Череповце (Вологодская область). Похоронят его на городском кладбище Череповца.