Предупреждение о сильном ветре объявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 4 мая объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Свердловской области ожидается очень сильный ветер с порывами до 27 м/с.Спасатели рекомендуют при сильном ветре избегать нахождения людей и машин вблизи рекламных конструкций, ветхих строений и деревьев. Также не стоит оставлять открытыми окна и двери балконов. Следует ограничить проведение работ на открытом воздухе, в том числе на высоте.В МЧС отметили, что сильный ветер может осложнить пожароопасную обстановку. В связи с этим необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать применения открытого огня.При возникновении ЧП следует сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.