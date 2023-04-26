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Предупреждение о сильном ветре объявили в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области на 4 мая объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Свердловской области ожидается очень сильный ветер с порывами до 27 м/с.
Спасатели рекомендуют при сильном ветре избегать нахождения людей и машин вблизи рекламных конструкций, ветхих строений и деревьев. Также не стоит оставлять открытыми окна и двери балконов. Следует ограничить проведение работ на открытом воздухе, в том числе на высоте.
В МЧС отметили, что сильный ветер может осложнить пожароопасную обстановку. В связи с этим необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать применения открытого огня.
При возникновении ЧП следует сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Свердловской области ожидается очень сильный ветер с порывами до 27 м/с.
Спасатели рекомендуют при сильном ветре избегать нахождения людей и машин вблизи рекламных конструкций, ветхих строений и деревьев. Также не стоит оставлять открытыми окна и двери балконов. Следует ограничить проведение работ на открытом воздухе, в том числе на высоте.
В МЧС отметили, что сильный ветер может осложнить пожароопасную обстановку. В связи с этим необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать применения открытого огня.
При возникновении ЧП следует сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области
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