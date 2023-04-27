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Вторая половина недели в Свердловской области будет теплой
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели будет тепло. Температура воздуха днем в районе +24°С. При этом ожидаются кратковременные дожди, грозы и сильный ветер.
Сегодня, 4 мая, в области на юге переменная облачность, на севере облачно с прояснениями, местам кратковременный дождь, гроза. Днем 22…27°С, на севере до 17°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 5-10 м/сек, при грозе порывы 15-20 м/сек, местами до 27 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем 24…26°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 5 мая, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 9…14°С, на севере 2…7°С. Днем 21…26°С, на севере 13…18°С. Ветер ночью западный со скоростью 3-8 м/сек, на севере порывы до 13 м/сек, днем переменный 1-5 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…13°С, днем 22…24°С. Ветер ночью западный со скоростью 3-8 м/сек, днем переменный 1-5 м/сек.
В субботу, 6 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью на севере местами небольшой дождь. Ночью 3…8°С, на крайнем юге до 13°С. Днем 21…26°С, на севере 14…19°С. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…13°С, днем 23…25°С. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 4 мая, в области на юге переменная облачность, на севере облачно с прояснениями, местам кратковременный дождь, гроза. Днем 22…27°С, на севере до 17°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 5-10 м/сек, при грозе порывы 15-20 м/сек, местами до 27 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем 24…26°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 5 мая, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 9…14°С, на севере 2…7°С. Днем 21…26°С, на севере 13…18°С. Ветер ночью западный со скоростью 3-8 м/сек, на севере порывы до 13 м/сек, днем переменный 1-5 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…13°С, днем 22…24°С. Ветер ночью западный со скоростью 3-8 м/сек, днем переменный 1-5 м/сек.
В субботу, 6 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью на севере местами небольшой дождь. Ночью 3…8°С, на крайнем юге до 13°С. Днем 21…26°С, на севере 14…19°С. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…13°С, днем 23…25°С. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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