Поддельное сливочное масло из Челябинской области обнаружили свердловские сотрудники Россельхознадзора

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Свердловское управление Россельхознадзора обнаружило поддельное сливочное масло, которое было произведено в соседней Челябинской области.Проба этой продукции была взята в рамка госмониторинга безопасности и качества продуктов пищевой промышленности. Изучение масла провели сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Химики установили присутствие в образце растительных жиров кампестерина, стигмастерина и β-ситостерина.Техрегламент Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» не допускает присутствие в сливочном масле фитостеринов.Как сообщили в Свердловском референтном центре Россельхознадзора, теперь инспекторам следует оперативно принять меры для предотвращения распространения поддельного масла.