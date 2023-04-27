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Поддельное сливочное масло из Челябинской области обнаружили свердловские сотрудники Россельхознадзора
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Свердловское управление Россельхознадзора обнаружило поддельное сливочное масло, которое было произведено в соседней Челябинской области.
Проба этой продукции была взята в рамка госмониторинга безопасности и качества продуктов пищевой промышленности. Изучение масла провели сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Химики установили присутствие в образце растительных жиров кампестерина, стигмастерина и β-ситостерина.
Техрегламент Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» не допускает присутствие в сливочном масле фитостеринов.
Как сообщили в Свердловском референтном центре Россельхознадзора, теперь инспекторам следует оперативно принять меры для предотвращения распространения поддельного масла.
Проба этой продукции была взята в рамка госмониторинга безопасности и качества продуктов пищевой промышленности. Изучение масла провели сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Химики установили присутствие в образце растительных жиров кампестерина, стигмастерина и β-ситостерина.
Техрегламент Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» не допускает присутствие в сливочном масле фитостеринов.
Как сообщили в Свердловском референтном центре Россельхознадзора, теперь инспекторам следует оперативно принять меры для предотвращения распространения поддельного масла.
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