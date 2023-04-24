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Ветеран МВД, который в больнице Екатеринбурга мог заразиться ВИЧ и гепатитом, заявил о пропаже документов в полиции
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ветеран МВД (работал в системе ГУФСИН) Виктор Горсков, который в больнице Екатеринбурга мог заразиться коронавирусом, ВИЧ и гепатитом, заявил о пропаже документов в полиции.
Как сообщает Накануне.RU, в 2020 году пенсионера Виктора Горскова госпитализировали в ЦГКБ №1 Екатеринбурга для операции на желчных протоках. Однако из больницы он выписался с коронавирусом, а позднее узнал, что заражен ВИЧ и гепатитом С. Совокупность болезней с сильнодействующими лекарствами сильно подорвали здоровье мужчины, из-за чего врачи теперь не берутся за проведение необходимых для выживания операций. За шесть месяцев мужчина стал инвалидом.
В прошлом году Виктор Горсков сумел встретиться с генерал-майором, главным инспектором МВД России Романом Зайцевым, который приезжал с проверкой в Свердловской области. Прием екатеринбуржцев генерал-майором прошел 19 ноября. Горсковы рассказали инспектору Зайцеву о заражении пенсионера, проверках, дублирующих тексты проверок двух- и трехлетней давности, затягивании с возбуждением уголовного дела в отделе полиции №7, об имеющихся доказательных документах, в том числе оригинале ДНК-теста и о постоянных «нелепых отписках».
Процесс запустился: следователя ОП №7 отстранили, материалы передали другому следователю, а прокурор Октябрьского района Екатеринбурга Данил Амиров удовлетворил жалобу Горсковой, согласившись с бездействием и затягиванием доследственной проверки со стороны сотрудников отдела РПТО ОП№7. Сотрудников, причастных к нарушению, якобы привлекли к административной ответственности. В ответе прокурора также было сказано, что прокуратура неоднократно указывала на необоснованность отказа следователей в возбуждении уголовного дела и распоряжалась о новых проверках.
Однако позднее все снова стало так, как было. По словам Горсковой, прокуратура опять начала утверждать, что работа полиции ведется без нарушений, все доказано и обосновано. При этом следствие молчит, возбуждать дело отказываются, а в «отписках» искажают фамилию и данные о заключении СПИД-Центра.
Как утверждает Горскова, из материалов расследования исчезли доказательные документы, по которым еще в 2021 году можно было возбудить уголовное дело.
В прокуратуре Свердловской области заявили, что заключение о правомерности действий сотрудников отдела РПТО ОП№7 СУ УМВД России по Екатеринбургу предоставлено после проведения последней проверки. До этого ведомство неоднократно отменяла постановление ОП №7 об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако сейчас прокуратура считает, что отказ в возбуждении уголовного дела со стороны ОП №7 законен и обоснован.
Помимо этого, в прокуратуре утверждают, что в ГАУЗ Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» проведены две экспертизы, согласно которым, заражение Горскова не могло произойти в ЦГКБ № 1 или в ГАУЗ Свердловской области «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина». Как говорится в документе прокуратуры, из этого следует, что пенсионер мог самостоятельно заразиться ВИЧ до или после 2017 года.
При этом супруги Горсковы предоставили Накануне.RU документ с печатью СПИД-Центра от 4 декабря 2017 года с отрицательным результатом на ВИЧ. Также они предоставили документ с печатью ЦГКБ №1 от 4 апреля 2020 года, где сказано, что в больницу он ложился ВИЧ-отрицательным.
Супруги устали добавиться от свердловских ведомств каких-то действий и решили вновь обратиться напрямую в администрацию президента России Владимира Путина.
Как сообщает Накануне.RU, в 2020 году пенсионера Виктора Горскова госпитализировали в ЦГКБ №1 Екатеринбурга для операции на желчных протоках. Однако из больницы он выписался с коронавирусом, а позднее узнал, что заражен ВИЧ и гепатитом С. Совокупность болезней с сильнодействующими лекарствами сильно подорвали здоровье мужчины, из-за чего врачи теперь не берутся за проведение необходимых для выживания операций. За шесть месяцев мужчина стал инвалидом.
В прошлом году Виктор Горсков сумел встретиться с генерал-майором, главным инспектором МВД России Романом Зайцевым, который приезжал с проверкой в Свердловской области. Прием екатеринбуржцев генерал-майором прошел 19 ноября. Горсковы рассказали инспектору Зайцеву о заражении пенсионера, проверках, дублирующих тексты проверок двух- и трехлетней давности, затягивании с возбуждением уголовного дела в отделе полиции №7, об имеющихся доказательных документах, в том числе оригинале ДНК-теста и о постоянных «нелепых отписках».
«На приеме Зайцев Р. был сильно удивлен нашим словам. Посмотрел документы, спросил, почему до сих пор не возбуждено дело. Тогда я рассказала, как Виктору в СПИД-Центре в 2020 году без осмотра и взятия лабораторных исследований, основываясь на 20-дневных результатах анализов, установили стадию ВИЧ 4А и на фоне этой стадии назначили "убойные" препараты, подорвавшие его здоровье. Зайцев сказал своему подчиненному пометить "проверить СПИД-Центр". После приема мы почувствовали, что дело сдвинулось с мертвой точки и были ему очень благодарны за это»,
– рассказала Светлана Горскова.
Процесс запустился: следователя ОП №7 отстранили, материалы передали другому следователю, а прокурор Октябрьского района Екатеринбурга Данил Амиров удовлетворил жалобу Горсковой, согласившись с бездействием и затягиванием доследственной проверки со стороны сотрудников отдела РПТО ОП№7. Сотрудников, причастных к нарушению, якобы привлекли к административной ответственности. В ответе прокурора также было сказано, что прокуратура неоднократно указывала на необоснованность отказа следователей в возбуждении уголовного дела и распоряжалась о новых проверках.
Однако позднее все снова стало так, как было. По словам Горсковой, прокуратура опять начала утверждать, что работа полиции ведется без нарушений, все доказано и обосновано. При этом следствие молчит, возбуждать дело отказываются, а в «отписках» искажают фамилию и данные о заключении СПИД-Центра.
Как утверждает Горскова, из материалов расследования исчезли доказательные документы, по которым еще в 2021 году можно было возбудить уголовное дело.
«В феврале, спустя столько лет, мне, наконец, дали полностью ознакомиться с материалами расследования [доследственной проверки]. В нем не оказалось ДНК-результатов от СПИД-Центра, указывающих на источник заражения ВИЧ [им якобы мог быть наркоман "со стажем", который тоже лежал в больнице]. Там же был запрос в ЦГКБ №1 медицинских карт Вити и этого источника, который вместе с ним лежал. В материалах были ответы от СПИД-Центра и больницы, что они направляют запрашиваемые документы, однако самих документов в материалах нет. Следователь, похоже, просто куда-то их дела, спрятала, выбросила? В прокуратуре в этом не видят ничего странного. Так к кому мне тогда обращаться, чтобы документы нашли?»
– рассказывает Светлана.
В прокуратуре Свердловской области заявили, что заключение о правомерности действий сотрудников отдела РПТО ОП№7 СУ УМВД России по Екатеринбургу предоставлено после проведения последней проверки. До этого ведомство неоднократно отменяла постановление ОП №7 об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако сейчас прокуратура считает, что отказ в возбуждении уголовного дела со стороны ОП №7 законен и обоснован.
Помимо этого, в прокуратуре утверждают, что в ГАУЗ Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» проведены две экспертизы, согласно которым, заражение Горскова не могло произойти в ЦГКБ № 1 или в ГАУЗ Свердловской области «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина». Как говорится в документе прокуратуры, из этого следует, что пенсионер мог самостоятельно заразиться ВИЧ до или после 2017 года.
При этом супруги Горсковы предоставили Накануне.RU документ с печатью СПИД-Центра от 4 декабря 2017 года с отрицательным результатом на ВИЧ. Также они предоставили документ с печатью ЦГКБ №1 от 4 апреля 2020 года, где сказано, что в больницу он ложился ВИЧ-отрицательным.
Супруги устали добавиться от свердловских ведомств каких-то действий и решили вновь обратиться напрямую в администрацию президента России Владимира Путина.
«Владимир Путин будет уведомлен о действиях силовых структур Свердловской области. Когда мы жалуемся в вышестоящие инстанции на бездействие определенных лиц, эти жалобы отправляются на стол к тем, на кого мы и жалуемся. Сейчас я обратилась в аппарат президента Владимира Путина и пусть уже там решают по компетенции. Этот "пинг-понг" длится уже четвертый год. Здоровье Виктора в разы ухудшилось. Все врачи удивляются, как он все еще жив, но Витя говорит, что хочет наказать повинных людей и поставить точку в этом резонансном деле»,
— отметила Светлана Горскова.
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