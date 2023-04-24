Возрастное ограничение 18+

Ветеран МВД, который в больнице Екатеринбурга мог заразиться ВИЧ и гепатитом, заявил о пропаже документов в полиции

15.20 Среда, 3 мая 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ветеран МВД (работал в системе ГУФСИН) Виктор Горсков, который в больнице Екатеринбурга мог заразиться коронавирусом, ВИЧ и гепатитом, заявил о пропаже документов в полиции.

Как сообщает Накануне.RU, в 2020 году пенсионера Виктора Горскова госпитализировали в ЦГКБ №1 Екатеринбурга для операции на желчных протоках. Однако из больницы он выписался с коронавирусом, а позднее узнал, что заражен ВИЧ и гепатитом С. Совокупность болезней с сильнодействующими лекарствами сильно подорвали здоровье мужчины, из-за чего врачи теперь не берутся за проведение необходимых для выживания операций. За шесть месяцев мужчина стал инвалидом.

В прошлом году Виктор Горсков сумел встретиться с генерал-майором, главным инспектором МВД России Романом Зайцевым, который приезжал с проверкой в Свердловской области. Прием екатеринбуржцев генерал-майором прошел 19 ноября. Горсковы рассказали инспектору Зайцеву о заражении пенсионера, проверках, дублирующих тексты проверок двух- и трехлетней давности, затягивании с возбуждением уголовного дела в отделе полиции №7, об имеющихся доказательных документах, в том числе оригинале ДНК-теста и о постоянных «нелепых отписках».

«На приеме Зайцев Р. был сильно удивлен нашим словам. Посмотрел документы, спросил, почему до сих пор не возбуждено дело. Тогда я рассказала, как Виктору в СПИД-Центре в 2020 году без осмотра и взятия лабораторных исследований, основываясь на 20-дневных результатах анализов, установили стадию ВИЧ 4А и на фоне этой стадии назначили "убойные" препараты, подорвавшие его здоровье. Зайцев сказал своему подчиненному пометить "проверить СПИД-Центр". После приема мы почувствовали, что дело сдвинулось с мертвой точки и были ему очень благодарны за это»,

– рассказала Светлана Горскова.


Процесс запустился: следователя ОП №7 отстранили, материалы передали другому следователю, а прокурор Октябрьского района Екатеринбурга Данил Амиров удовлетворил жалобу Горсковой, согласившись с бездействием и затягиванием доследственной проверки со стороны сотрудников отдела РПТО ОП№7. Сотрудников, причастных к нарушению, якобы привлекли к административной ответственности. В ответе прокурора также было сказано, что прокуратура неоднократно указывала на необоснованность отказа следователей в возбуждении уголовного дела и распоряжалась о новых проверках.

Однако позднее все снова стало так, как было. По словам Горсковой, прокуратура опять начала утверждать, что работа полиции ведется без нарушений, все доказано и обосновано. При этом следствие молчит, возбуждать дело отказываются, а в «отписках» искажают фамилию и данные о заключении СПИД-Центра.

Как утверждает Горскова, из материалов расследования исчезли доказательные документы, по которым еще в 2021 году можно было возбудить уголовное дело.

«В феврале, спустя столько лет, мне, наконец, дали полностью ознакомиться с материалами расследования [доследственной проверки]. В нем не оказалось ДНК-результатов от СПИД-Центра, указывающих на источник заражения ВИЧ [им якобы мог быть наркоман "со стажем", который тоже лежал в больнице]. Там же был запрос в ЦГКБ №1 медицинских карт Вити и этого источника, который вместе с ним лежал. В материалах были ответы от СПИД-Центра и больницы, что они направляют запрашиваемые документы, однако самих документов в материалах нет. Следователь, похоже, просто куда-то их дела, спрятала, выбросила? В прокуратуре в этом не видят ничего странного. Так к кому мне тогда обращаться, чтобы документы нашли?»

– рассказывает Светлана.


В прокуратуре Свердловской области заявили, что заключение о правомерности действий сотрудников отдела РПТО ОП№7 СУ УМВД России по Екатеринбургу предоставлено после проведения последней проверки. До этого ведомство неоднократно отменяла постановление ОП №7 об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако сейчас прокуратура считает, что отказ в возбуждении уголовного дела со стороны ОП №7 законен и обоснован.

Помимо этого, в прокуратуре утверждают, что в ГАУЗ Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» проведены две экспертизы, согласно которым, заражение Горскова не могло произойти в ЦГКБ № 1 или в ГАУЗ Свердловской области «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина». Как говорится в документе прокуратуры, из этого следует, что пенсионер мог самостоятельно заразиться ВИЧ до или после 2017 года.

При этом супруги Горсковы предоставили Накануне.RU документ с печатью СПИД-Центра от 4 декабря 2017 года с отрицательным результатом на ВИЧ. Также они предоставили документ с печатью ЦГКБ №1 от 4 апреля 2020 года, где сказано, что в больницу он ложился ВИЧ-отрицательным.

Супруги устали добавиться от свердловских ведомств каких-то действий и решили вновь обратиться напрямую в администрацию президента России Владимира Путина.

«Владимир Путин будет уведомлен о действиях силовых структур Свердловской области. Когда мы жалуемся в вышестоящие инстанции на бездействие определенных лиц, эти жалобы отправляются на стол к тем, на кого мы и жалуемся. Сейчас я обратилась в аппарат президента Владимира Путина и пусть уже там решают по компетенции. Этот "пинг-понг" длится уже четвертый год. Здоровье Виктора в разы ухудшилось. Все врачи удивляются, как он все еще жив, но Витя говорит, что хочет наказать повинных людей и поставить точку в этом резонансном деле»,

— отметила Светлана Горскова.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Экологический проект из Екатеринбурга попал в финал всероссийского конкурса
24 апреля 2023
Главным федеральным инспектором Свердловской области назначили Михаила Богинского
24 апреля 2023
Полиция и ОМОН задержали мужчину, выругавшегося на школьника в шапке с буквой Z в Екатеринбурге
25 апреля 2023
Екатеринбурженка и её сын пострадали в сочинских горах
27 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мама воспитанника закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о половом насилии над детьми

Насилие совершали над детьми после «товарищеских судов», которые проводит воспитатель
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:55 Водитель Toyota Hilux сбил девочку на пешеходном переходе в Екатеринбурге
16:23 Увеличилось число природных пожаров в Свердловской области
15:52 Гособвинитель просит назначить водителю автобуса 5 лет колонии за смертельное ДТП в Лесном
15:20 Ветеран МВД, который в больнице Екатеринбурга мог заразиться ВИЧ и гепатитом, заявил о пропаже документов в полиции
14:54 Против директрисы спецшколы Екатеринбурга, где издевались над детьми, возбудили уголовное дело
14:15 Расселенный барак на площади 250 «квадратов» горит в Екатеринбурге
13:56 В Первоуральске осудили мужчину за убийство, покушение на убийство, грабеж и кражу
13:21 Из Екатеринбурга начали выполнять рейсы в Шымкент
12:50 Перевозчики попросили поднять стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга до 45 рублей
12:22 Во второй тур в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиваний прошли два екатеринбуржца
11:58 За чертой бедности в 2022 году оказались более 354 тысяч свердловчан
11:27 На матч Урал – ЦСКА продано более 30 тысяч билетов
10:49 Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге
10:20 В Свердловской области зафиксировано больше всего термических точек среди регионов России
09:48 На Вторчермете и в центре Екатеринбурга перекроют улицы из-за репетиции парада Победы
09:15 Отопление начинают отключать в Екатеринбурге
21:03 Уставший от плохих дорог таксист подал в суд на мэрию Асбеста
20:18 «Виртуального» педофила поймали в Ставрополье и привезли в Тугулым
19:46 Хвостатого «Бандита» из Заречного екатеринбургские ветврачи сшивают по лоскутам
19:04 Заведено 2 уголовных дела на «автоледи» из Тавды
18:29 Полмиллиона рублей требуют с нижнетагильского детсада за ожоги малютки
17:51 Посевная кампания стартовала в Свердловской области
17:25 Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге выросли на 17,3%
16:47 От укусов клещей пострадали более 2000 свердловчан
16:19 В пострадавшей от пожара Сосьве обнаружили новые очаги тления
15:53 В Екатеринбурге проходят общественные обсуждения проекта Новокольцовского маршрута
Все новости Свердловской области
16:28 Сербская полиция подтвердила убийство девяти человек в школе Белграда
16:03 В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего обвиняемого в убийстве 13-летней школьницы
15:14 В 2,5 раза снизилось количество проданного на торгах жилья
14:12 В Белграде подросток застрелил школьного охранника и ранил учеников
13:11 Росстат снизил оценку уровня бедности россиян с 10,5% до 9,8%
12:32 В Оренбурге прохожий помог девушке собрать разлетевшиеся 715 тысяч и похитил их
11:44 В Якутске на улице нашли малолетнего мальчика без одежды
11:13 На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров
18:32 В Мордовии подполковник полиции получил два года условно за разглашение гостайны
17:29 На Кубани мужчина ездил по станице в ванне на колесах, на него составили протокол
16:47 В ГД внесли законопроект, запрещающий чиновникам владеть недвижимостью в «недружественных странах»
15:59 Суд смягчил наказание для экс-мэра Владивостока, назначив 12 лет колонии вместо 16
15:07 Умер модельер Валентин Юдашкин
14:43 В Новосибирске мам детей с ОВЗ учат маршировать с «воображаемым оружием»
13:27 Mash: во Внуково при сортировке почты обнаружили мешок с четырьмя автоматами
13:00 В США более 11 000 сценаристов объявили забастовку
12:25 В Госдуме предлагают ввести выплаты для супругов после 20 лет брака
11:35 Жительница Амурской области будет в рассрочку выплачивать 100 тысяч рублей штрафа за комментарии
10:44 В Франции на демонстрации вышли более двух миллионов человек, около 300 задержаны
10:13 Минобороны РФ: четыре самолета Ил-76 эвакуировали из Судана более 200 человек
17:34 Белгородский губернатор подтвердил гибель двоих жителей в Журавлевке
17:02 СК: министр соцполитики Нижегородской области задержана, ее подозревают во взятке стройматериалами
16:26 В Омске замдиректора департамента имущественных отношений заключен под стражу на два месяца
15:42 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
15:21 В московской школе у ученицы в рюкзаке взорвался и загорелся пауэрбанк
14:55 Минпромторг: в России удалось на 100% «импортозаместить» производство алюминиевых банок
Все новости России и мира
16:55 Водитель Toyota Hilux сбил девочку на пешеходном переходе в Екатеринбурге
16:23 Увеличилось число природных пожаров в Свердловской области
15:52 Гособвинитель просит назначить водителю автобуса 5 лет колонии за смертельное ДТП в Лесном
15:20 Ветеран МВД, который в больнице Екатеринбурга мог заразиться ВИЧ и гепатитом, заявил о пропаже документов в полиции
14:54 Против директрисы спецшколы Екатеринбурга, где издевались над детьми, возбудили уголовное дело
14:15 Расселенный барак на площади 250 «квадратов» горит в Екатеринбурге
13:56 В Первоуральске осудили мужчину за убийство, покушение на убийство, грабеж и кражу
13:21 Из Екатеринбурга начали выполнять рейсы в Шымкент
13:05 Продлить срок службы лопаток газотурбинных двигателей предлагают ученые Пермского Политеха
13:02 Более 300 случаев самовольного захвата чужих земель выявили инспекторы прикамского Росреестра
12:50 Перевозчики попросили поднять стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга до 45 рублей
12:22 Во второй тур в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиваний прошли два екатеринбуржца
11:58 За чертой бедности в 2022 году оказались более 354 тысяч свердловчан
11:27 На матч Урал – ЦСКА продано более 30 тысяч билетов
10:49 Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге
10:20 В Свердловской области зафиксировано больше всего термических точек среди регионов России
09:48 На Вторчермете и в центре Екатеринбурга перекроют улицы из-за репетиции парада Победы
09:15 Отопление начинают отключать в Екатеринбурге
21:03 Уставший от плохих дорог таксист подал в суд на мэрию Асбеста
20:18 «Виртуального» педофила поймали в Ставрополье и привезли в Тугулым
19:46 Хвостатого «Бандита» из Заречного екатеринбургские ветврачи сшивают по лоскутам
19:04 Заведено 2 уголовных дела на «автоледи» из Тавды
18:29 Полмиллиона рублей требуют с нижнетагильского детсада за ожоги малютки
17:51 Посевная кампания стартовала в Свердловской области
17:25 Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге выросли на 17,3%
16:47 От укусов клещей пострадали более 2000 свердловчан
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK