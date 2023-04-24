Ветеран МВД, который в больнице Екатеринбурга мог заразиться ВИЧ и гепатитом, заявил о пропаже документов в полиции





– рассказала Светлана Горскова. «На приеме Зайцев Р. был сильно удивлен нашим словам. Посмотрел документы, спросил, почему до сих пор не возбуждено дело. Тогда я рассказала, как Виктору в СПИД-Центре в 2020 году без осмотра и взятия лабораторных исследований, основываясь на 20-дневных результатах анализов, установили стадию ВИЧ 4А и на фоне этой стадии назначили "убойные" препараты, подорвавшие его здоровье. Зайцев сказал своему подчиненному пометить "проверить СПИД-Центр". После приема мы почувствовали, что дело сдвинулось с мертвой точки и были ему очень благодарны за это»,





– рассказывает Светлана. «В феврале, спустя столько лет, мне, наконец, дали полностью ознакомиться с материалами расследования [доследственной проверки]. В нем не оказалось ДНК-результатов от СПИД-Центра, указывающих на источник заражения ВИЧ [им якобы мог быть наркоман "со стажем", который тоже лежал в больнице]. Там же был запрос в ЦГКБ №1 медицинских карт Вити и этого источника, который вместе с ним лежал. В материалах были ответы от СПИД-Центра и больницы, что они направляют запрашиваемые документы, однако самих документов в материалах нет. Следователь, похоже, просто куда-то их дела, спрятала, выбросила? В прокуратуре в этом не видят ничего странного. Так к кому мне тогда обращаться, чтобы документы нашли?»





— отметила Светлана Горскова. «Владимир Путин будет уведомлен о действиях силовых структур Свердловской области. Когда мы жалуемся в вышестоящие инстанции на бездействие определенных лиц, эти жалобы отправляются на стол к тем, на кого мы и жалуемся. Сейчас я обратилась в аппарат президента Владимира Путина и пусть уже там решают по компетенции. Этот "пинг-понг" длится уже четвертый год. Здоровье Виктора в разы ухудшилось. Все врачи удивляются, как он все еще жив, но Витя говорит, что хочет наказать повинных людей и поставить точку в этом резонансном деле»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости