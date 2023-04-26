Во второй тур в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиваний прошли два екатеринбуржца

– отметил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

«Вот уже четыре года МТС предоставляет юным уральцам возможность показать свои таланты мастерам ГИТИСа, раньше начала официальных экзаменов. И это очень ценная помощь. Экзамены в театральных вузах, как правило, состоят из трёх туров. Во втором туре мастера, набирающие курс, делают выбор из сотен талантливых ребят в пользу самых целеустремлённых. В третьем туре из нескольких десятков побеждают те, кто, по мнению руководителей курса, лучше всего подходят на роли в будущих дипломных спектаклях. А первый тур проводится, чтобы отсечь тысячи желающих, но не готовых к поступлению абитуриентов. Но, как это не обидно, именно на первом туре "срезаются" многие будущие звёзды театра и кино, не сумевшие преодолеть своего волнения, или выбравшие для поступления репертуар, не раскрывающий их способностей. Балагодаря совместному проекту МТС и ГИТИС "Поколение М" для шестерых уральцев "самый страшный" первый тур уже позади. Остаётся пожелать им: ни пуха, ни пера»,