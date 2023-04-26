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Во второй тур в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиваний прошли два екатеринбуржца

12.22 Среда, 3 мая 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Подведены итоги предварительных онлайн-консультаций на актерский факультет Российского института театрального искусства – ГИТИС. Прослушивание будущих артистов с Урала проходило на платформе Webinar в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». В число шести победителей, которые приглашены на второй тур творческого конкурса, вошли два екатеринбургских школьника Виталий Головяшкин и Полина Заславская.

Старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева онлайн провела мастер-класс, на котором рассказала о поступлении в вуз, формировании чтецкой программы и поделилась секретами прохождения прослушиваний. Затем последовали онлайн-консультации, по итогам которых 17-летняя Полина Заславская и 18-летний Виталий Головяшкин получили приглашение на второй тур творческого конкурса в театральный вуз.

Виталий признался, что не видит себя в иной профессии, кроме той, что связана со сценой. Он посещает спектакли, подготовительный курсы ВГИКа, а его настольной книгой является книга Станиславского «Работа актера над собой». К онлайн-прослушиванию школьник подготовил стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре», басню Крылова «Кукушка и Орёл», а также отрывок из повести Гоголя «Шинель», в котором, по его мнению, содержится главная мысль всего произведения. Педагог ГИТИСа Екатерина Николаева одобрила такой репертуар для поступления.

«Вот уже четыре года МТС предоставляет юным уральцам возможность показать свои таланты мастерам ГИТИСа, раньше начала официальных экзаменов. И это очень ценная помощь. Экзамены в театральных вузах, как правило, состоят из трёх туров. Во втором туре мастера, набирающие курс, делают выбор из сотен талантливых ребят в пользу самых целеустремлённых. В третьем туре из нескольких десятков побеждают те, кто, по мнению руководителей курса, лучше всего подходят на роли в будущих дипломных спектаклях. А первый тур проводится, чтобы отсечь тысячи желающих, но не готовых к поступлению абитуриентов. Но, как это не обидно, именно на первом туре "срезаются" многие будущие звёзды театра и кино, не сумевшие преодолеть своего волнения, или выбравшие для поступления репертуар, не раскрывающий их способностей. Балагодаря совместному проекту МТС и ГИТИС "Поколение М" для шестерых уральцев "самый страшный" первый тур уже позади. Остаётся пожелать им: ни пуха, ни пера»,

– отметил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


Для потенциальных абитуриентов крупнейшего российского театрального вуза, которые не прошли онлайн-прослушивание или прошли его неудачно, сохраняется возможность блеснуть талантами перед будущими педагогами. До 31 мая они могут принять участие в конкурсе «Мастерская ГИТИС» в интернете. Участникам необходимо записать на видео исполнение песни, прочтение басни и отрывка из прозы или стихотворение, и загрузить ролик по ссылке.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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09:15 Отопление начинают отключать в Екатеринбурге
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