Уставший от плохих дорог таксист подал в суд на мэрию Асбеста

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Житель города Асбест Илья Кичигин подал в суд на местную мэрию. Претензии уральца заключаются в отвратительном состоянии дорог, по которым ему — в силу профессии — приходится ездить больше многих сограждан.Илья Кичигин — таксист. «Работа связана с ездой по этим дорогам, мне приходится часто ремонтировать свой автомобиль. Вместо того чтобы тратить деньги на семью, мне приходится нести их в автосервис», — поясняет он через асбестовские соцсети.Ранее таксист пытался добиться улучшений путём обращения в ГИБДД. Но на его жалобы автоинспектора отвечали только фиксацией дефектов и обещанием наказать виновных. Очередную порцию аналогичных жалоб недавно отправили в Госинспекцию и другие таксисты Асбеста. Коллеги Кичигина в своих заявлениях чаще всего называют дороги на улицах Королёва, Плеханова, Садовой, Строителей, Мира и Пугачёва самыми разбитыми. Они требуют от администрации города привести дорожное полотно в порядок.Илья Кичигин, устав от однообразных ответов из ГИБДД, обратился в суд.