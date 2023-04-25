От укусов клещей пострадали более 2000 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала сезона от укусов клещей пострадали уже 2 783 человека. Это в 1,23 раза выше среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших – 631 ребенок.Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зафиксированы в 62 муниципалитетах. Наибольшее количество пострадавших – в Байкаловском МР, Пышминском, Талицком и Ачитском городских округах, Слободо-Туринском МР, Алапаевском районе, Ирбитском МО, Каменске-Уральском и Дегтярске. В Екатеринбурге от укусов клещей пострадали 948 человек (34,1% от всех пострадавших).С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано шесть человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано – 20 человек.