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От укусов клещей пострадали более 2000 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Свердловской области с начала сезона от укусов клещей пострадали уже 2 783 человека. Это в 1,23 раза выше среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших – 631 ребенок.
Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зафиксированы в 62 муниципалитетах. Наибольшее количество пострадавших – в Байкаловском МР, Пышминском, Талицком и Ачитском городских округах, Слободо-Туринском МР, Алапаевском районе, Ирбитском МО, Каменске-Уральском и Дегтярске. В Екатеринбурге от укусов клещей пострадали 948 человек (34,1% от всех пострадавших).
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано шесть человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано – 20 человек.
Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зафиксированы в 62 муниципалитетах. Наибольшее количество пострадавших – в Байкаловском МР, Пышминском, Талицком и Ачитском городских округах, Слободо-Туринском МР, Алапаевском районе, Ирбитском МО, Каменске-Уральском и Дегтярске. В Екатеринбурге от укусов клещей пострадали 948 человек (34,1% от всех пострадавших).
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано шесть человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано – 20 человек.
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С начала сезона от клещей пострадали более 800 свердловчан
25 апреля 2023
25 апреля 2023