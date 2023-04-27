Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге проходят общественные обсуждения проекта Новокольцовского маршрута
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга вынесла на общественные обсуждения проект планировки и межевания территории, предназначенной для строительства железнодорожной линии в Новокольцовский.
В пресс-службе мэрии рассказали, что планируется проложить линию «Новокольцовский маршрут» от станции Компрессорный завод до станции Аэропорт Кольцово.
Общественные обсуждения проводятся с 28 апреля по 26 мая. Экспозиции проектов откроются 5 мая в холле второго этажа здания администрации города на проспекте Ленина, 24а и будут доступны до 15 мая. Экспозицию можно посетить в понедельник-четверг с 09.00 до 18.00 и в пятницу с 09.00 до 17.00, за исключением праздничных и выходных дней.
Предложения и замечания, касающихся проектов, можно вносить с 5 по 15 мая на сайте мэрии.
В пресс-службе мэрии рассказали, что планируется проложить линию «Новокольцовский маршрут» от станции Компрессорный завод до станции Аэропорт Кольцово.
Общественные обсуждения проводятся с 28 апреля по 26 мая. Экспозиции проектов откроются 5 мая в холле второго этажа здания администрации города на проспекте Ленина, 24а и будут доступны до 15 мая. Экспозицию можно посетить в понедельник-четверг с 09.00 до 18.00 и в пятницу с 09.00 до 17.00, за исключением праздничных и выходных дней.
Предложения и замечания, касающихся проектов, можно вносить с 5 по 15 мая на сайте мэрии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».