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Проспект Академика Сахарова на три недели перекроют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по проспекту Академика Сахарова. Речь идет об участке от дома №78 на проспекте Сахарова до улицы Вильгельма де Геннина.
Перекрытие связано с реконструкцией участка улично-дорожной сети. Ограничения будут действовать с 10 по 31 мая.
В связи с перекрытием автобусы №№ 50, 58 и 59 изменят схему движения. Они будут курсировать по улицам Академика Сахарова – Анатолия Мехренцева – Павла Шаманова – Вильгельма де Геннина.
Автомобилистам тоже предлагается объезжать закрытый участок по улицам Анатолия Мехренцева, Павла Шаманова и Вильгельма де Геннина.
Перекрытие связано с реконструкцией участка улично-дорожной сети. Ограничения будут действовать с 10 по 31 мая.
В связи с перекрытием автобусы №№ 50, 58 и 59 изменят схему движения. Они будут курсировать по улицам Академика Сахарова – Анатолия Мехренцева – Павла Шаманова – Вильгельма де Геннина.
Автомобилистам тоже предлагается объезжать закрытый участок по улицам Анатолия Мехренцева, Павла Шаманова и Вильгельма де Геннина.
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