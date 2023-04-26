Проспект Академика Сахарова на три недели перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по проспекту Академика Сахарова. Речь идет об участке от дома №78 на проспекте Сахарова до улицы Вильгельма де Геннина.Перекрытие связано с реконструкцией участка улично-дорожной сети. Ограничения будут действовать с 10 по 31 мая.В связи с перекрытием автобусы №№ 50, 58 и 59 изменят схему движения. Они будут курсировать по улицам Академика Сахарова – Анатолия Мехренцева – Павла Шаманова – Вильгельма де Геннина.Автомобилистам тоже предлагается объезжать закрытый участок по улицам Анатолия Мехренцева, Павла Шаманова и Вильгельма де Геннина.