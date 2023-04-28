Мэрия Нижнего Тагила выплатит 50 тысяч рублей поскользнувшемуся на тротуаре подростку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С администрации Нижнего Тагила взыскали компенсацию морального вреда в пользу подростка, который получил травму головы из-за наледи на тротуаре.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что 21 ноября прошлого года подросток при переходе по пешеходному переходу около дома №9 на улице Парковой поскользнулся на тротуаре, упал и ударился головой. В результате он получил травму в виде рассечения теменной части головы.Во время проверки прокуратура обнаружила факт ненадлежащего содержания тротуара, что свидетельствует о фактическом бездействии администрации Нижнего Тагила по контролю за исполнением подрядчиками обязанности по содержанию участка улично-дорожной сети.Прокурор направил в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила иск о взыскании компенсации морального вреда с местной администрации. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу подростка 50 тысяч рублей.