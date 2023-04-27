В Сосьве определили участок под строительство многоквартирного дома для погорельцев





– сказали в ДИПе. «Сейчас специалисты уточняют, в порядке ли документы и регистрация прав на земельные участки. В случае их отсутствия в первую очередь по ним будут проводить кадастровые работы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Сосьве определили участок, на котором обещают построить многоквартирный дом для тех, кого масштабный пожар лишил крова. Пока что там стоят аварийные и уже отселенные дома.Они находятся на Фадеева, 93 и Митина 144а.Об этом сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова.По его словам, также были определены десять земельных участков, собственники которых дали согласие, для реализации первого этапа строительства индивидуального жилья – в виде типовых сборных домокомплектов для семей из трех человек.