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В Сосьве определили участок под строительство многоквартирного дома для погорельцев
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В Сосьве определили участок, на котором обещают построить многоквартирный дом для тех, кого масштабный пожар лишил крова. Пока что там стоят аварийные и уже отселенные дома.
Они находятся на Фадеева, 93 и Митина 144а.
Об этом сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова.
По его словам, также были определены десять земельных участков, собственники которых дали согласие, для реализации первого этапа строительства индивидуального жилья – в виде типовых сборных домокомплектов для семей из трех человек.
Они находятся на Фадеева, 93 и Митина 144а.
Об этом сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова.
По его словам, также были определены десять земельных участков, собственники которых дали согласие, для реализации первого этапа строительства индивидуального жилья – в виде типовых сборных домокомплектов для семей из трех человек.
«Сейчас специалисты уточняют, в порядке ли документы и регистрация прав на земельные участки. В случае их отсутствия в первую очередь по ним будут проводить кадастровые работы»,
– сказали в ДИПе.
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Пожар в Сосьве потушили
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