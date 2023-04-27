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В забеге «Майская гроза» в столице Урала приняли участие более 1500 спортсменов

16.38 Воскресенье, 30 апреля 2023
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Сегодня, 30 апреля, в столице Урала состоялся забег «Майская гроза». В нем приняли участие более 1500 спортсменов, из которых 270 сотрудники УГМК из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Ревды, Режа, Кировграда, Серова, Оренбургской области и Башкирии.

«С каждым годов число участников забега от компании только растет – в прошлом году их было 250. Многие спортсмены-любители приезжают не в первый раз, все больше становится тех, кто выходит на старт со всей семьей»,

– рассказали в пресс-службе УГМК.



Фото: пресс-служба УГМК


Спортсмен из Башкирии Ильшат Шакиров в легкоатлетических забегах – как шоссейных, так и трейловых (по горам Урала) – участвует практически каждый месяц. Каждый год пробегает 1-2 марафона на дистанцию 42 км, в этом году уже зарегистрировался на осенний забег в Москве.

«В бег я пришел из футбола 4 года назад, когда готовился к сдаче ГТО – нужно было достичь норматива на 3 км. Начал тренироваться и как-то незаметно втянулся: бегать можно в любое удобное для тебя время, ты не зависишь от команды и графика тренировок. "Майскую грозу" не пропускаю, так как компания организует все на высшем уровне, к тому же это хорошая тренировка»,

– рассказал Ильшат Шакиров.



Фото: пресс-служба УГМК


Зарина Петухова из Ревды три года занимается плаванием, пять лет шейпингом и вот уже год – бегом.

«Я начала участвовать в подобных забегах и окунулась в них с головой в прошлом году – с "Шигирского идола" (трейл по пересеченной местности). Его проводили при поддержке УГМК в окрестностях Дегтярска. Потом были "Европа-Азия" в Екатеринбурге, "Ночной забег" и "Зимний забег". Это очень захватывает. Самое важное – бежишь в свое удовольствие, с секундомером никто не стоит, не подгоняет. Рядом бежит много человек, все с разной скоростью, атмосфера потрясающая, праздник спорта для души. Конечно, на дистанции в 10 километров можно вымотаться, но это весело, интересно. А то, сколько человек стартует одновременно, это, конечно, азарт, и не хочется отставать»,

– объяснила Зарина Петухова.



Фото: пресс-служба УГМК


«Майская гроза» традиционно открывает серию стартов марафона «Европа – Азия». В этом году забег посвящен 20-летию Дворца игровых видов спорта и проложен от площадки перед ДИВС по набережной и центральным улицам Екатеринбурга. Организаторы предложили участникам четыре дистанции: 800 метров – детская, 5 км – для новичков, 10 км – для опытных бегунов и специальная – 2020 метров – посвящена юбилею ДИВС.


Фото: пресс-служба УГМК


Спортсменов УГМК легко можно узнать среди участников по футболкам с корпоративной символикой.

«Здоровый образ жизни – это выбор каждого человека. Такой же, как и выбор, в какой компании работать, в каком коллективе находиться. В нашем случае все сошлось: наши коллеги работают в УГМК и выбирают ЗОЖ. Спасибо организаторам, что дают возможность встречаться за пределами работы и отлично проводить время. Благодаря забегам к нам приезжают работники наших предприятий со всей России и окунаются в атмосферу большого спортивного праздника!»,

– считает начальник управления по работе с персоналом УГМК Анна Скоробогатова.


В этом году в «Майской грозе» приняло участие 1533 человека, говорится на сайте мэрии. В конце забега все участники вне зависимости от результата получили медаль финишера.


Фото: пресс-служба УГМК


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:18 В Каменске-Уральском мужчина гонял подростков палкой
13:27 Жители многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга пожаловались на поджоги в подъезде
12:45 Три садовых дома пострадали от пожара в Режевском округе Свердловской области
12:10 Площадь пожаров в Свердловской области сократилась до 1770 гектаров
11:48 Два человека погибли в ДТП в Талицком районе Свердловской области
11:02 На севере Свердловской области 30 апреля выпал снег
09:45 Более 70 специалистов свердловских больниц оказывают помощь пострадавшим от пожаров
17:18 Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства жительницы Свердловской области
17:06 В Серове заключили под стражу второго обвиняемого по делу о пожаре в Сосьве
16:15 В Екатеринбурге большинство родителей не поддерживают исключение английского из школьной программы
15:20 Спасатели объявили в Свердловской области 30 апреля штормовое предупреждение
14:36 В Серове до 26 июня заключили под стражу специалиста по пожарной безопасности из Сосьвы
14:00 В Свердловской области зафиксировали пожары на площади более двух тысяч гектаров
13:21 В свердловском поселке Двуреченск у лисы выявили бешенство
12:24 В Екатеринбурге спасатели вытащили из Городского пруда женщину
12:04 Пожар на площади 408 квадратных метров произошел в свердловской деревне
11:27 На месте бывшего хлебозавода в Екатеринбурге хотят открыть производство упаковки и гостиницу
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09:47 Двух подростков сбил Hyundai на улице Рабочих в Екатеринбурге
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