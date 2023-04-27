В забеге «Майская гроза» в столице Урала приняли участие более 1500 спортсменов





– рассказали в пресс-службе УГМК. «С каждым годов число участников забега от компании только растет – в прошлом году их было 250. Многие спортсмены-любители приезжают не в первый раз, все больше становится тех, кто выходит на старт со всей семьей»,

Фото: пресс-служба УГМК





– рассказал Ильшат Шакиров. «В бег я пришел из футбола 4 года назад, когда готовился к сдаче ГТО – нужно было достичь норматива на 3 км. Начал тренироваться и как-то незаметно втянулся: бегать можно в любое удобное для тебя время, ты не зависишь от команды и графика тренировок. "Майскую грозу" не пропускаю, так как компания организует все на высшем уровне, к тому же это хорошая тренировка»,

Фото: пресс-служба УГМК





– объяснила Зарина Петухова. «Я начала участвовать в подобных забегах и окунулась в них с головой в прошлом году – с "Шигирского идола" (трейл по пересеченной местности). Его проводили при поддержке УГМК в окрестностях Дегтярска. Потом были "Европа-Азия" в Екатеринбурге, "Ночной забег" и "Зимний забег". Это очень захватывает. Самое важное – бежишь в свое удовольствие, с секундомером никто не стоит, не подгоняет. Рядом бежит много человек, все с разной скоростью, атмосфера потрясающая, праздник спорта для души. Конечно, на дистанции в 10 километров можно вымотаться, но это весело, интересно. А то, сколько человек стартует одновременно, это, конечно, азарт, и не хочется отставать»,

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК





– считает начальник управления по работе с персоналом УГМК Анна Скоробогатова. «Здоровый образ жизни – это выбор каждого человека. Такой же, как и выбор, в какой компании работать, в каком коллективе находиться. В нашем случае все сошлось: наши коллеги работают в УГМК и выбирают ЗОЖ. Спасибо организаторам, что дают возможность встречаться за пределами работы и отлично проводить время. Благодаря забегам к нам приезжают работники наших предприятий со всей России и окунаются в атмосферу большого спортивного праздника!»,

Фото: пресс-служба УГМК

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 30 апреля, в столице Урала состоялся забег «Майская гроза». В нем приняли участие более 1500 спортсменов, из которых 270 сотрудники УГМК из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Ревды, Режа, Кировграда, Серова, Оренбургской области и Башкирии.Спортсмен из Башкирии Ильшат Шакиров в легкоатлетических забегах – как шоссейных, так и трейловых (по горам Урала) – участвует практически каждый месяц. Каждый год пробегает 1-2 марафона на дистанцию 42 км, в этом году уже зарегистрировался на осенний забег в Москве.Зарина Петухова из Ревды три года занимается плаванием, пять лет шейпингом и вот уже год – бегом.«Майская гроза» традиционно открывает серию стартов марафона «Европа – Азия». В этом году забег посвящен 20-летию Дворца игровых видов спорта и проложен от площадки перед ДИВС по набережной и центральным улицам Екатеринбурга. Организаторы предложили участникам четыре дистанции: 800 метров – детская, 5 км – для новичков, 10 км – для опытных бегунов и специальная – 2020 метров – посвящена юбилею ДИВС.Спортсменов УГМК легко можно узнать среди участников по футболкам с корпоративной символикой.В этом году в «Майской грозе» приняло участие 1533 человека, говорится на сайте мэрии. В конце забега все участники вне зависимости от результата получили медаль финишера.