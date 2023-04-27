Екатеринбуржцы на Уралмаше спасли кота повисшего на балконе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Уралмаше местные жители спасли кота, который повис на балконе между вторым и третьем этажом и не мог спуститься. Его достал один их прохожих, забравшийся на вывеску магазина оптики.Это случилось у дома №45 на проспекте Космонавтов недалеко от станции метро. Произошедшее засняли очевидцы, опубликовавшие видео в сообществе «Инцидент Екатеринбург».Сначала кота пытался подцепить с помощью ткани житель третьего этажа, тянувшийся к бедолаге со своего балкона, но потом до животного добрался прохожий. Он забрался на вывеску «Оптика» по внешнему блоку кондиционера и снял кота руками.