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В Заречном ищут нуждающуюся в медицинской помощи 60-летнюю женщину
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Заречном ищут 60-летнюю Галину Бархатову. Вчера, 28 апреля, она ушла на прогулку и не вернулась. Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Женщина ростом 168 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и серо-голубыми глазами. Была одета в фиолетовую куртку, серую кофту, синее платье, серые брюки и зеленый платок.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Женщина ростом 168 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и серо-голубыми глазами. Была одета в фиолетовую куртку, серую кофту, синее платье, серые брюки и зеленый платок.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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