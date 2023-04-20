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Саду Нурова срочно нужны трудолюбивые екатеринбуржцы
Общество
Фото: ВК-группа Сад Нурова / vk.com/sadnurova
Волонтёры, уже несколько лет занимающиеся оформлением нового сада в исторической части Екатеринбурга, через соцсети обратились за помощью к согражданам. Помощь нужна не финансовая, но в виде выполнения несложной, но срочной работы.
Как выяснилось, по территории сада должна проехать строительная техника, — там начинается ремонт лопнувшей не так давно трубы возле Царского моста. Чтобы многомесячный труд по возделыванию сада не пропал даром, требуется срочно пересадить растения, высаженные на берегу Исети, и разобрать причал, тоже построенный руками екатеринбуржцев. На это у волонтёров есть воскресенье и вторая половина понедельника.
Всех желающих потрудиться на благо родного города, для которого Сад Нурова уже стал заметной точкой притяжения жителей, ждут 30-го апреля и 1-го мая (после 14:00) на улице Чапаева, возле Царского моста.
Как выяснилось, по территории сада должна проехать строительная техника, — там начинается ремонт лопнувшей не так давно трубы возле Царского моста. Чтобы многомесячный труд по возделыванию сада не пропал даром, требуется срочно пересадить растения, высаженные на берегу Исети, и разобрать причал, тоже построенный руками екатеринбуржцев. На это у волонтёров есть воскресенье и вторая половина понедельника.
Всех желающих потрудиться на благо родного города, для которого Сад Нурова уже стал заметной точкой притяжения жителей, ждут 30-го апреля и 1-го мая (после 14:00) на улице Чапаева, возле Царского моста.
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Погорельцы из Тавды обратились за помощью к согражданам
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19 апреля 2023