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На майские праздники в Свердловской области изменится порядок курсирования электричек
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 30 апреля по 10 мая в Свердловской области изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов.
В пресс-службе СвЖД рассказали, что 1, 8 и 9 мая отменяются рейсы пригородных поездов, которые курсируют по рабочим дня, и назначают дополнительные рейсы тех поездов, которые обычно ходят по выходным.
Кроме того, изменится порядок курсирования «Ласточек» в Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:
- №7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:58). Отменяется 30 апреля и 7 мая, назначен на 1 и 9 мая;
- №7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:43). Отменяется 1 и 8 мая, назначен на 2 и 10 мая;
- №7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:58). Отменяется 1 и 9 мая, назначен на 30 апреля и 7 мая;
- №7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:40). Отменяется 2 и 10 мая, назначен на 1 и 8 мая;
- №7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:27). Отменяется 2 и 10 мая, назначен на 1 и 8 мая;
- №7066 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 12:13). Отменяется 30 апреля и 7 мая, назначен на 1 и 9 мая;
- №7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:25). Отменяется 1 и 9 мая, назначен на 30 апреля и 7 мая;
- №7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17:25). Отменяется 30 апреля и 7 мая, назначен на 1 и 9 мая;
- №7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:18). Отменяется 1 и 8 мая, назначен на 2 и 10 мая.
Изменения также коснутся некоторых других пригородных поездов. Актуальное расписание можно посмотреть в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте Свердловской пригородной компании и на станциях.
В пресс-службе СвЖД рассказали, что 1, 8 и 9 мая отменяются рейсы пригородных поездов, которые курсируют по рабочим дня, и назначают дополнительные рейсы тех поездов, которые обычно ходят по выходным.
Кроме того, изменится порядок курсирования «Ласточек» в Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:
- №7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:58). Отменяется 30 апреля и 7 мая, назначен на 1 и 9 мая;
- №7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:43). Отменяется 1 и 8 мая, назначен на 2 и 10 мая;
- №7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:58). Отменяется 1 и 9 мая, назначен на 30 апреля и 7 мая;
- №7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:40). Отменяется 2 и 10 мая, назначен на 1 и 8 мая;
- №7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:27). Отменяется 2 и 10 мая, назначен на 1 и 8 мая;
- №7066 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 12:13). Отменяется 30 апреля и 7 мая, назначен на 1 и 9 мая;
- №7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:25). Отменяется 1 и 9 мая, назначен на 30 апреля и 7 мая;
- №7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17:25). Отменяется 30 апреля и 7 мая, назначен на 1 и 9 мая;
- №7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:18). Отменяется 1 и 8 мая, назначен на 2 и 10 мая.
Изменения также коснутся некоторых других пригородных поездов. Актуальное расписание можно посмотреть в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте Свердловской пригородной компании и на станциях.
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