Площадь между «протестным» сквером и Драмтеатром в Екатеринбурге обретёт новый облик

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге начались работы по реконструкции Октябрьской (она же Театральная) площади. На них планируется потратить около 22 миллионов рублей.Проект благоустройства просторной площадки включает в себя замену бетонного покрытия, перелицовку подпорных стен, ремонт ступенек лестниц. Работы по реконструкции коснутся и небольшого фонтана. Он будет не только отремонтирован, но и несколько видоизменён. Планируется закончить реконструкцию площади к середине августа (то есть, практически всё лето на ней будет тарахтеть строительная техника и трудиться рабочие).Реконструкция площади уже началась. Её огородили, ограничив доступ горожан, и начали демонтаж различных элементов, которые подлежат замене.Октябрьская площадь в Екатеринбурге «зажата» между зданием Свердловского академического театра драмы и сквером, который жители города отстояли несколько лет назад от застройки религиозными сооружениями. Именно на эту площадь ОМОН оттеснял протестующих с территории сквера. А после разгон горожан и задержания некоторых из них продолжались и на ней.