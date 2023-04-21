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Свердловчане выявили партию семян рапса с Алтая, содержащую семена конопли
Общество
В Свердловскую область с Алтая привезли 10-тонную партию семян рапса, в которой содержались семена конопли.
Факт зараженности партии семеня рапса установили сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Ведомство проинформировало заказчика исследований об обнаружении семян конопли. Теперь сельхозпроизводителю придется принять решение в отношении партии семян массой в 10 тонн.
Как отметили в пресс-службе ведомства, конопля посевная представляет собой широко распространенный на территории РФ сорняк. Это растение на законных основаниях выращивают ради содержащегося в семенах масла, стебли конопли идут на волокно, из которого производят веревки и грубую ткань.
Конопля считается ядовитой из-за присутствия в ней наркотических веществ, которые накапливаются при произрастании сорняка в южных районах страны. В холодном и умеренном климате эта способность почти исчезает, но выращивание такой конопли осуществляется под строгим контролем, дикие заросли конопли подлежат уничтожению, сообщили в ведомстве.
Факт зараженности партии семеня рапса установили сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Ведомство проинформировало заказчика исследований об обнаружении семян конопли. Теперь сельхозпроизводителю придется принять решение в отношении партии семян массой в 10 тонн.
Как отметили в пресс-службе ведомства, конопля посевная представляет собой широко распространенный на территории РФ сорняк. Это растение на законных основаниях выращивают ради содержащегося в семенах масла, стебли конопли идут на волокно, из которого производят веревки и грубую ткань.
Конопля считается ядовитой из-за присутствия в ней наркотических веществ, которые накапливаются при произрастании сорняка в южных районах страны. В холодном и умеренном климате эта способность почти исчезает, но выращивание такой конопли осуществляется под строгим контролем, дикие заросли конопли подлежат уничтожению, сообщили в ведомстве.
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