Свердловчане выявили партию семян рапса с Алтая, содержащую семена конопли

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Свердловскую область с Алтая привезли 10-тонную партию семян рапса, в которой содержались семена конопли.Факт зараженности партии семеня рапса установили сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Ведомство проинформировало заказчика исследований об обнаружении семян конопли. Теперь сельхозпроизводителю придется принять решение в отношении партии семян массой в 10 тонн.Как отметили в пресс-службе ведомства, конопля посевная представляет собой широко распространенный на территории РФ сорняк. Это растение на законных основаниях выращивают ради содержащегося в семенах масла, стебли конопли идут на волокно, из которого производят веревки и грубую ткань.Конопля считается ядовитой из-за присутствия в ней наркотических веществ, которые накапливаются при произрастании сорняка в южных районах страны. В холодном и умеренном климате эта способность почти исчезает, но выращивание такой конопли осуществляется под строгим контролем, дикие заросли конопли подлежат уничтожению, сообщили в ведомстве.