Детские сады в Екатеринбурге примут в новом учебном году почти 22 тысячи детей





– заявила Наталья Ведерникова. «Мы постараемся перевести туда детей, которые живут в Академическом, а посещают детские сады в Юго-Западном микрорайоне. Кроме того, на протяжении ряда лет департамент образования на основе конкурсных процедур закупает места для детей до 3 лет в негосударственных детских садах в тех районах, где ситуация наиболее острая. В этом году таких мест будет 400»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в 2023-2024 учебном году детские сады готовы принять почти 22 тысячи ребят. Об этом сообщила начальник отдела функционирования и содержания дошкольного образования департамента образования Екатеринбурга Наталья Ведерникова.По словам Ведерниковой, сейчас в городе работают 345 дошкольных учреждений (455 зданий), которые посещают более 85 тысяч детей в возрасте от одного года до семи лет. В новом учебном году детсады готовы принять почти 22 тысячи юных екатеринбуржцев, в том числе 13,5 тысячи – в возрасте до трех лет.Чиновница отметила, что в предстоящем учебном году значительно увеличится количество мест для детей раннего возраста. Будут комплектоваться группы для детей с одного года до полутора лет. Когда впервые в 2021 году была создана такая группа, в ней было всего 30 мест, а в этом году – уже более 300.Ведерникова также выразила надежду, что больше не останется очереди для детей с двух до трех лет, исключая, правда, строящиеся районы – Академический и Солнечный. По ее словам, в Академическом будет комплектоваться 2 500 мест.