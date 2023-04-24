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Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Предупреждение о сильном ветре продлили в Свердловской области на завтра, 28 апреля.
Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/сек.
МЧС призывает свердловчан быть бдительными. При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/сек.
МЧС призывает свердловчан быть бдительными. При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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