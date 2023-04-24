Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Предупреждение о сильном ветре продлили в Свердловской области на завтра, 28 апреля.Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/сек.МЧС призывает свердловчан быть бдительными. При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.