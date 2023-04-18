На председателя екатеринбургского общества «Мемориал»* оформили протоколы по статье о дискредитации ВС РФ





– сообщил «Вечерним ведомостям» Алексей Мосин. «Меня обвиняют в том, что я как руководитель сайта, допустил размещение этих материалов. Я пояснил, что я не являюсь руководителем сайта, я избранный председатель "Екатеринбургского Мемориала"*, не распоряжаюсь сайтом. Кто администратор сайта, пусть сами выясняют. Оформили протоколы, буду ждать повестки в суд»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня рано утром полиция пришла к председателю екатеринбургского общества «Мемориал»* Алексею Мосину. На него оформили два протокола по статье о дискредитации использования российской армии.Алексей Мосин рассказал «Вечерним ведомостям», утром он вместе с полицейскими находился на складе, где хранятся библиотека и документы екатеринбургского «Мемориала»*. По его словам, полицейские попросили найти учредительные документы «Мемориала»*.Протоколы по статье о дискредитации использования российской армии, по словам Мосина, оформили на него из-за материалов, опубликованных на сайте «Уральский Мемориал»*.