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На председателя екатеринбургского общества «Мемориал»* оформили протоколы по статье о дискредитации ВС РФ
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня рано утром полиция пришла к председателю екатеринбургского общества «Мемориал»* Алексею Мосину. На него оформили два протокола по статье о дискредитации использования российской армии.
Алексей Мосин рассказал «Вечерним ведомостям», утром он вместе с полицейскими находился на складе, где хранятся библиотека и документы екатеринбургского «Мемориала»*. По его словам, полицейские попросили найти учредительные документы «Мемориала»*.
Протоколы по статье о дискредитации использования российской армии, по словам Мосина, оформили на него из-за материалов, опубликованных на сайте «Уральский Мемориал»*.
*Внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов
Алексей Мосин рассказал «Вечерним ведомостям», утром он вместе с полицейскими находился на складе, где хранятся библиотека и документы екатеринбургского «Мемориала»*. По его словам, полицейские попросили найти учредительные документы «Мемориала»*.
Протоколы по статье о дискредитации использования российской армии, по словам Мосина, оформили на него из-за материалов, опубликованных на сайте «Уральский Мемориал»*.
«Меня обвиняют в том, что я как руководитель сайта, допустил размещение этих материалов. Я пояснил, что я не являюсь руководителем сайта, я избранный председатель "Екатеринбургского Мемориала"*, не распоряжаюсь сайтом. Кто администратор сайта, пусть сами выясняют. Оформили протоколы, буду ждать повестки в суд»,
– сообщил «Вечерним ведомостям» Алексей Мосин.
*Внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов
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