В майские праздники изменится график работы почтовых отделений в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в майские праздники изменится график работы отделений Почты России. Выходными днями для всех почтовых отделений будут 1 и 9 мая.Со 2 по 7 мая отделения Почты России будут работать в обычном режиме. 8 мая отделения работают по графику воскресенья.В пресс-службе «Почты России» «Вечерним ведомостям» рассказали, что в выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.