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В майские праздники изменится график работы почтовых отделений в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области в майские праздники изменится график работы отделений Почты России. Выходными днями для всех почтовых отделений будут 1 и 9 мая.
Со 2 по 7 мая отделения Почты России будут работать в обычном режиме. 8 мая отделения работают по графику воскресенья.
В пресс-службе «Почты России» «Вечерним ведомостям» рассказали, что в выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.
Со 2 по 7 мая отделения Почты России будут работать в обычном режиме. 8 мая отделения работают по графику воскресенья.
В пресс-службе «Почты России» «Вечерним ведомостям» рассказали, что в выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.
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