На закопавших реку Патрушиху застройщиков подали заявление в прокуратуру

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Общественная организация «Мирные жители» направила заявление в Свердловскую природоохранную прокуратуру. В нём просят привлечь к ответственности ряд организаций, нарушивших закон об экологической экспертизе.Свердловская региональная общественная организация содействия и развития экологических проектов «Мирные жители» к нарушителям законодательства в своём заявлении причисляет застройщиков. Их обвиняют в том, что они своевременно не предоставили документацию государственной экологической экспертизы искусственного земельного участка на реке Патрушиха в Академическом районе Екатеринбурга. Документы эти необходимы для проведения независимой общественной экспертизы. Но делиться ими, вопреки российскому законодательству, застройщики (уже успевшие упрятать реку под землю, до проведения необходимых экспертиз) не торопятся. На соответствующие обращения они, в лучшем случае, отвечают отписками. Поэтому общественники и решили обратиться в прокуратуру, как заранее и предупреждали.Заявление аналогичного содержания было отправлено не только в природоохранную прокуратуру, но и другие инстанции. «Мирные жители» готовы судиться с застройщиками, упрятавшими русло реки под землю, чтобы отстоять права жителей Екатеринбурга на благополучную окружающую среду.