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Летний парк «Уралмаш» пока лидирует в голосовании за благоустройство за федеральный счёт
Общество
Фото: Юлия Медведева
Десять дней назад стартовало Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование за благоустройство общественных территорий в 2024 году. Жители Екатеринбурга пока голосуют за летний парк «Уралмаш».
Как сообщает сайт «Уралмаш-Эльмаш», на данный момент за уралмашевский парк отдали свои голоса более 15 тысяч человек. За остальных екатеринбургских претендентов на госфинансирование благоустройства голосуют не столь активно (а среди этих объектов, напомним, парки имени Чкалова и имени Энгельса, сквер на улице Титова и парк 50-летия ВЛКСМ).
Администрация Екатеринбурга тоже нацелилась на то, чтобы в ближайшее время преобразовать парк «Уралмаш», даже если он не победит во Всероссийском голосовании и не получит финансовой поддержки из федерального бюджета. Из городского бюджета выделили деньги на проектирование реконструкции старого парка.
Как сообщает сайт «Уралмаш-Эльмаш», на данный момент за уралмашевский парк отдали свои голоса более 15 тысяч человек. За остальных екатеринбургских претендентов на госфинансирование благоустройства голосуют не столь активно (а среди этих объектов, напомним, парки имени Чкалова и имени Энгельса, сквер на улице Титова и парк 50-летия ВЛКСМ).
Администрация Екатеринбурга тоже нацелилась на то, чтобы в ближайшее время преобразовать парк «Уралмаш», даже если он не победит во Всероссийском голосовании и не получит финансовой поддержки из федерального бюджета. Из городского бюджета выделили деньги на проектирование реконструкции старого парка.
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