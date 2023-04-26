В Екатеринбурге на месяц перекроют дублер улицы Краснолесья

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по дублеру улицы Краснолесья. Речь идет об участке от Вильгельма де Геннина до Рябинина.Перекрытие связано с проведением работ по строительству теплосети. Ограничения будут действовать с 15 мая по 18 июня.На данном участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. После завершения работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства.