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В Екатеринбурге на месяц перекроют дублер улицы Краснолесья
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по дублеру улицы Краснолесья. Речь идет об участке от Вильгельма де Геннина до Рябинина.
Перекрытие связано с проведением работ по строительству теплосети. Ограничения будут действовать с 15 мая по 18 июня.
На данном участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. После завершения работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства.
Перекрытие связано с проведением работ по строительству теплосети. Ограничения будут действовать с 15 мая по 18 июня.
На данном участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. После завершения работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства.
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