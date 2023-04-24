В Свердловской области объявили предупреждение о сильном ветре





– отметили в МЧС. «В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области объявили очередное штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, завтра, 27 апреля, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.