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В Свердловской области объявили предупреждение о сильном ветре
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили очередное штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, завтра, 27 апреля, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, завтра, 27 апреля, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.
«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем»,
– отметили в МЧС.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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Свердловчан предупредили о сильном ветре
24 апреля 2023
24 апреля 2023